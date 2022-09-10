Lefkoşa’da faaliyet gösteren Günmar isimli marketten 5 bin 800 TL değerinde içki çalan Mohamed Foday Sessay dün mahkemeye çıkarıldı. Ülkede yasal statüsü olmayan zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, Mohamed Foday Sessay ile henüz kimliği tespit edilemeyen erkek bir şahsın 24 Ağustos 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında Bolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Fuat Teke'nin yaptığı Günmar isimli market içerisinden toplam 5 bin 800 TL değerinde çeşitli markalarda içki çaldıklarını söyledi. Polis, Mohamed Foday Sessay’ın 1 Eylül’de tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti.

Polis, zanlı Sessay’ın tasarrufunda bulunan bir adet konyak şişesi bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.