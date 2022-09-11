‘Bedel ödüyoruz’

Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis, Rum denizciliğinin Rusya’ya yönelik kısıtlayıcı yaptırımların baskısı altında bulunduğunu belirterek, “Kıbrıs denizciliği, Türk ambargosu haricinde Rusya’ya yönelik yaptırımlar yüzünden de bedel ödüyor” dedi.

Alihtia’nın “Türk Ambargosu Yetmedi Şimdi de Yaptırımlar” başlıklı haberine göre, Rum Meclisi Taşımacılık Komitesi’nde, denizcilik limited şirketi kurulmasına dair yasa tasarısının görüşülmesi sırasında konuşan Dimitriadis Rusya’ya uygulanan yaptırımların Avrupa bayraklı gemileri kapsadığını ve eşit rekabeti güvenceye almadığını belirterek, kurulacak denizcilik şirketinin, Rum denizcilik ürününe rekabet edebilirlik sağlayacağını söyledi.

Dimitriadis, Rum bandırası altında olan ve tasarrufunda binden fazla gemi bulunduran denizcilik şirketinin yüzde 67’sinin Rum şirketi olmadığını belirterek “Kıbrıs kütüğüne kayıtlı ve 500 grostonun üzerinde kapasiteye sahip bin 591 gemiden yalnız 517’si Kıbrıs’a kayıtlı. Gemileri Kıbrıs bayrağı altında olan çoğu denizcilik şirketi başka Avrupa ülkelerine veya Avrupa dışındaki ülkelere kayıtlı. Yasa tasarısının içeriği bunların Kıbrıs’a kaydolması için teşvik olacak” dedi.

Gazete, denizcilik limitet şirketi kurulması yasasının 9 -12 Ekim’de düzenlenecek “Denizci Kıbrıs” konferansından önce geçirilmesinin hedeflendiğini yazdı.