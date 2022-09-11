Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bıraktığımız haftayı yüzde 9,27 kazançla 3.521,38 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 3.247,88, en yüksek 3.545,86 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 13,84 artışla 3.823,05 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5 primle 5.288,53 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,70 kazançla 2.648,54 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,67 artışla 3.292,04 puana yükseldi.

VakıfBank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 69,06 ile VakıfBank oldu. VakıfBank’ı yüzde 61,61 ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 61,50 ile Halkbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,45 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri, yüzde 6,79 ile ARD Grup Bilişim Teknolojileri, yüzde 6,55 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 129 milyar 584,4 milyon lirayla Koç Holding, 125 milyar 104 milyon lirayla Sasa Polyester ve 124 milyar 399,6 milyon lirayla İş Bankası C oldu.

Döviz ve altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,02 artışla 1.004,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,03 kazançla 6 bin 730 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,15 değer kazanarak 18,2410 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,30 yükselişle 18,3120 lira oldu.

Bir önceki hafta 21,1500 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, geride bırakılan haftda yüzde 0,13 kazançla 21,1770 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,10 değer kazanarak 19,0250 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 26,76 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 16,87'lik yükselişle en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

En fazla kaybettiren yatırım fonuise yüzde 3,83 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 2,47'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.