Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, federal çözüm ve barış talebini ortaya koymak amacıyla KKTC ve Güney Kıbrıs’ta eş zamanlı etkinlik düzenledi.

Metehan Çemberi’nde yapılan etkinliğe; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP ve bağımsız bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve bireyler katıldı.

“Barış İçin Buradayız, Çözüme Hazırız”, “Yakınlaşmalara Saygı Gösterin: Son Adımı Atın”, “Çözüm: Herkes İçin Barış ve Refah” sloganlı pankart ve dövizlerin taşındığı etkinlikte, bazı pankartlarda, Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde “Federal Çözüm Şimdi” talebi yazıldı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, hem KKTC hem de Güney Kıbrıs’ta toplam 108 sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve sendikanın imza koyduğu Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak hazırlanan ortak deklarasyon metnini okudu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladıkları belirten Karaoğulları, Guterres’in 2017’den bu yana Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakere sürecinde yaşanan çıkmazın aşılması için sürdürdüğü kararlı çabalara teşekkürlerini sundu.

‘Federal çözüm şimdi’

Öte yandan Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnsiyatifi, Dayanışma Evi önünde toplanarak, pankart açtı. Pankartta, Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde “Federal Çözüm Şimdi!” talebi yazıldı.