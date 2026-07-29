Ortak toplantı bugün

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs temasları kapsamında dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ayrı ayrı görüştü. Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için iki toplumun yanı sıra garantör ülkelerin de katkısına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Guterres’in bugün ise Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ortak toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın önceki gün liderlerle yaptığı temasların ardından Guterres, dün Kıbrıs’taki temaslarına lider görüşmeleriyle devam etti. Guterres, ilk olarak saat 10.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayı’nda bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı. Guterres, “Bu ziyaretim, Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olduğumu ve Kıbrıs'ta artık nihai bir çözüme ulaşılmasını sağlama konusundaki güçlü kararlılığımı göstermeyi amaçlıyor” dedi. Bu sürecin öncelikle bizzat Kıbrıslılara bağlı olduğunu; ayrıca garantörlerin de üstlenmesi gereken bir rol bulunduğunu belirten Guterres, “Bu çok önemli dönemde Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri desteklemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.



Erhürman ile görüşme

Erhürman ile Guterres’in Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmesi saat 11.45’te başladı. Erhürman, Guterres’i girişte karşıladı. Görüşme öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres ve heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik güçlü iradesinin farkında olunduğunu düşündüğünü belirterek, “Güven Yaratıcı Önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak, bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Guterres, liderlerle iki yapıcı toplantı gerçekleştirdiğini belirtti. Guterres iki toplumun çözüm arayışına destek olmak amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapma kararlılığında olduklarını ifade etti. Guterres, iki toplumun refahını ve çözüme ulaşma kararlılığını güçlendirecek her türlü katkıyı sağlamaya önem verdiklerini söyledi. Guterres, Kıbrıs halkıyla dayanışmasını, Kıbrıslılar ve garantör ülkelerle birlikte çözüm bulunmasına katkı koyma kararlılığını yineledi.

Ara bölgede temaslar

BM Genel Sekreteri Guterres, lider görüşmelerinin ardından Lefkoşa ara bölgede bulunan Ledra Palace Oteli önündeki BM anıtına çelenk koydu.

Törene Guterres’in yanı sıra BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne ve BM Kıbrıs Barış Gücü Komutanı Mohammad Asadullah Minhazul Alam katıldı.

Guterres daha sonra Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti. Ziyarette Komitenin BM üyesi Pierre Gentile, Kıbrıslı Türk üye Hakkı Müftüzade ve Kıbrıslı Rum üye Leonidas Pantelides ile bir araya geldi. BM Genel Sekreteri, temasları kapsamında BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de görüştü.



Yemekte bir araya geldiler

Erhürman, Guterres ve Hristodulidis akşam yemeğinde bir araya geldi. Ara bölgede saat 19.00'da başlayan yemeğe Erhürman’a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yemeğe, BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ve Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile katıldı.



