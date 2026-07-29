‘Somut adım atmalı’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs Türk halkına karşı tarafsızlığını kanıtlaması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması için somut adım atması gerektiğini belirtti.

Öztürkler, TV2020’de “Güne Merhaba” programında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretini değerlendirdi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk tarafının tezlerinin güçlü argümanlarla BM'nin önüne konulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

BM'nin bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına yönelik süreçlerde tarafsız davranamadığını söyleyen Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının en büyük beklentisinin adil ve tarafsız bir süreç yönetimi olduğunu ifade etti.

Geçmişte yürütülen müzakere süreçlerini hatırlatan Öztürkler, özellikle Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, buna karşın Rum tarafının tek taraflı olarak Avrupa Birliği üyeliğine kabul edildiğini söyledi.

Bu durumun Kıbrıs Türk halkında derin bir güvensizlik oluşturduğunu dile getiren Öztürkler, BM'nin artık geçmişteki hatalarla yüzleşmesi gerektiğini kaydetti.

Rum tarafının mevcut statükodan memnun olduğunu belirten Öztürkler, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyeliğinin sağladığı avantajları kullandığını ve bu nedenle kapsamlı bir çözüme ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

Bu nedenle kalıcı bir anlaşma konusunda iyimser olmadığını dile getiren Öztürkler, Rum tarafının anlaşmaya "evet" demesi için güçlü bir motivasyon bulunmadığını söyledi.

Girişim başlatmalı

BM'nin çözüm yönünde samimi olması halinde ilk olarak Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların hafifletilmesi için girişim başlatması gerektiğini belirten Öztürkler, dünyadan tecrit edilen bir halk üzerinde kalıcı barış inşa edilemeyeceğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri'nin ziyaretinin ardından hazırlanacak raporlarda izolasyonların kaldırılmasına yönelik somut tavsiyelerin yer alması gerektiğini ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası spor organizasyonlarına katılabilmesi, futbol takımlarının yurt dışında müsabakalara çıkabilmesi ve Kıbrıs Türk halkının ekonomik ile siyasi alanlarda dünyayla daha güçlü ilişkiler kurabilmesinin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların insan hakları açısından da kabul edilemez olduğunu belirten Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, BM'nin geçmişte Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri yerine getirmediğini ve Rum tarafını sürekli ödüllendiren bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.