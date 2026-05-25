‘Invest Cyprus’ etkili oldu

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Hindistan ziyareti ve ziyaret esnasında imzalanan anlaşmalara ilişkin haberler Rum basınında dün de yer aldı.

Kathimerini gazetesinin “Hindistan’dan Kıbrıs’a Yatırım İvmesi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in, diplomatik heyet ve iş dünyası temsilcileri eşliğinde Hindistan'a yaptığı resmi ziyaretin, Güney Kıbrıs ve Hindistan arasındaki iş ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığı yorumunda bulundu.

Gazete; iki taraf arasında imzalanan ortak bildirinin, beş mutabakat zaptının, bir ticaret merkezinin kurulması kararının, 30 Hintli iş insanının yatırım niyetinin ve Güney Kıbrıs'ta çekilecek ilk “Bollywood” yapımı filmin, iki ülke arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinde şekillenen yeni dinamik sahneyi oluşturduğunu aktardı.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), “Invest Cyprus”, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) ve Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII) tarafından düzenlenen Güney Kıbrıs-Hindistan İş Forumu'na 45'ten fazla Rum şirketi ve ekonominin çeşitli sektörlerinden 200'den fazla Hintli iş insanı ve şirket temsilcisinin katıldığını belirten gazete, buna paralel olarak, Güney Kıbrıs ve Hindistan işletmeleri arasında 250 hedefli iş görüşmesi (B2B görüşmesi) düzenlendiğini vurguladı.

Gazete, Hristodulidis’in forum çerçevesinde Güney Kıbrıs'a yatırım yapmakla ilgilenen yaklaşık 30 iş insanıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiğini ve Hintli iş insanlarının Güney Kıbrıs’a yatırım yapma niyetlerini ortaya koyduklarını belirtirken, Hristodulidis’in bazı Hintli CEO’larla da özel görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Habere göre, Hindistan’da süt ürünleri şirketi “Dodla Dairy Ltd.'nin” CEO'su Sunil Reddy Dodla, Güney Kıbrıs’ın hem Hindistan'a gelebilecek hellim gibi Kıbrıs ürünleri açısından hem de AB üyesi olması nedeniyle pazarlara açık erişim sağlama yeteneğinden faydalanma açısından sunabilecekleri konusunda heyecanlı olduğunu belirtirken, Güney Kıbrıs’ta işbirliği yapmak istedikleri bir şirket belirlediklerini ve bu iş birliğinin nasıl gelişeceğini görmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.