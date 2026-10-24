Başarılı olamadı

Larnaka Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, iki valiz içerisinde yaklaşık 28 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 19 yaşındaki bir yolcu tutuklandı.

Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Larnaka Havalimanı’nda önemli miktarda esrar ele geçirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre; dün saat 11.30 sıralarında Gümrük Dairesi’nden alınan bilgi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yurt dışından Larnaka Havalimanı’na gelen 19 yaşındaki şüpheli, gümrük görevlileri tarafından kontrol amacıyla durduruldu.

Şüphelinin iki valizinde yapılan aramada, toplam ağırlığı yaklaşık 28 kilogram olan esrar içeren 26 naylon paket bulundu.

Olayla bağlantılı olarak tutuklanan 19 yaşındaki şüphelinin, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla gözaltında tutulduğu bildirildi.

Polis ve gümrük yetkililerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.