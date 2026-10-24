Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da alacak- verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 27 yaşındaki M.A.Ç.’yi darp ederek ağır yaralayan M.C.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Sağ kaşında ve göz altında kesiler oluşan, yüzünün sağ tarafında ve sağ şakak kemiğinde kırıklar meydana gelen M.A.Ç.’nin yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu belirtildi. Zanlı hakkında soruşturma kapsamında 7 gün ek tutukluluk emri alındı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, olayın 18 Ekim 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, M.C.K. ile M.A.Ç. arasında henüz tespit edilemeyen miktarda alacak- verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığını belirtti.

Tartışma sırasında M.C.K.’nin M.A.Ç.’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla gelişi güzel vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirten polis, olay sonucunda M.A.Ç.’nin sağ kaşının üzerinde ve sağ gözünün altında kesi, yüzünün sağ yarısında ekimoz, sağ şakak kemiğinde ve yüzünün sağ kısmında kırıklar meydana geldiğini kaydetti.

Polis, ağır şekilde yaralanan M.A.Ç.’nin kaldırıldığı Kolan British Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis memuru, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ifade ederek zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı M.C.K.’nin 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.