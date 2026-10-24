Tümü cezaevinde

Akıncılar’da birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek dört kişinin Güney Kıbrıs’a geçmesini sağladıkları iddia edilen K.T. ve K.M.S.İ.M. ile yabancı uyruklu 4 kişi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar, 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı. Polis, 20 Ekim 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında K.T. ve K.M.S.İ.M.’nin Akıncılar’da birinci dereceden askeri yasak bölgeye gizlice girdiğini belirtti. Polis, zanlıların, yetkili makamdan izin almadan KKTC topraklarından ayrılarak kimliği henüz tespit edilemeyen dört kişinin Güney Kıbrıs’a geçmesini sağladıklarını söyledi. Polis, söz konusu iki zanlının, M.K.M.N., A.S.M.A., H.S. ve H.E.E.H.M. ile birlikte yeniden birinci dereceden askeri yasak bölgeye gizlice girdikleri sırada görevli askerler tarafından tespit edildiklerini kaydetti.

Zanlıların 21 Ekim 2026 tarihinde askeri mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında iki gün ek tutukluluk süresi alındığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını, gerekli ifadelerin alındığını ve kamera görüntülerinin temin edildiğini söyledi.

K.T. ve K.M.S.İ.M.’nin öğrenci olduğunu belirten polis, diğer zanlıların ise ülkede kalıcı bağlarının bulunmadığını ifade ederek altı zanlının yargılama sürecinde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme; altı zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.