Türkiye’den ekip gelecek

Ömer KADİROĞLU

Girne açıklarında 27 kişinin hayatını kaybettiği, 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu’nun ise hâlâ bulunamadığı Filo Jet faciasıyla ilgili tutuklanan 9 zanlı, yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlanması için Türkiye’den ekip geleceği belirtti.

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Denizcilik’e ait Filo Jet isimli geminin 30 Ağustos’ta saat 11.50 sıralarında Girne açıklarında alabora olması sonucu meydana gelen facianın soruşturması sürüyor.

Faciayla ilgili “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklanan şirket direktörü A.Ö., birinci kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat üyeleri S.E., Q.Q., V.I. ve R.İ. yeniden Girne Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mine Serden’in huzurunda görüşülen duruşmada, İddia Makamı adına Savcı Doğa Tokay, Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş’ı tanık olarak dinletti.

66 günlük kaydın 32 günü incelendi

Mahkemede ifade veren Mannaş, geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazındaki kayıtların incelenmesine devam edildiğini belirtti. Cihazda toplam 66 günlük kayıt bulunduğunu kaydeden Mannaş, bunların 32 günlük bölümünün dinlendiğini, geriye kalan 34 günlük kaydın da incelenmesi gerektiğini söyledi.

Daha önceki duruşmalarda VDR cihazının kaza günü kapalı olduğunun belirtildiğini anımsatan Mannaş, cihazı kimin kapattığına ilişkin araştırmanın sürdüğünü ifade etti.

Kayıtlarda arızalar ve yolcu şikâyetleri

Polis, incelenen kayıtlarda jeneratör, egzoz ve VCB arızalarının yanı sıra güvenlik kamerası sistemi ile radar arızalarına ilişkin konuşmaların da bulunduğunu kaydetti. Mannaş, geminin önceki seferlerinde bazı yolcuların geminin su aldığını belirterek, kaptana geri dönülmesi yönünde çağrıda bulunduğuna ilişkin konuşmaların kayıtlarda yer aldığını aktardı.

Mürettebatın kendi arasındaki konuşmalara da değinen Mannaş, iki mürettebatın “Gemideki tek sağlam şey biziz, geriye kalan her şey yarım” şeklindeki ifadelerinin kayıtlarda bulunduğunu söyledi. Mannaş, konuşmalar sırasında mürettebatın korkmuş bir hâlde olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Polis, ayrıca geçen yılki bir sefer sırasında geminin arızalandığını ve başka bir gemiye çok yaklaştığı yönündeki konuşmaların da kayıtlarda yer aldığını ifade etti. Mannaş, bu kayıtların gemide dümen arızası bulunduğuna ilişkin değerlendirmeler açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kazanın nedenlerinin aydınlatılması amacıyla KKTC’deki bir üniversiteden bilirkişi raporu hazırlanmasının istendiğini belirten Mannaş, Türkiye’deki üniversitelerden de destek talep edildiğini söyledi.

Türkiye’den bir ekibin KKTC’ye gelerek kazayla ilgili rapor hazırlamasının beklendiğini ifade eden Mannaş, Limanlar Dairesi’nde yürütülen soruşturmanın da devam ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve zanlıların serbest kalmaları hâlinde soruşturmaya etki etme ihtimallerinin bulunduğunu belirten Mannaş, 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine Serden, yapılan değerlendirme sonucunda talebi kabul ederek 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Ailelerden adalet çağrısı

Öte yandan, Filo Jet faciasında yakınlarını kaybeden aileler, duruşma sırasında Girne Mahkemesi önünde toplanarak adalet taleplerini yineledi. Zanlılar, mahkeme önünde bekleyen aileler tarafından protesto edildi.

Duruşmanın ardından annesi Nuray Zeytun Özbiler’i kaybeden Dilek Özbiler, aileler adına açıklama yaptı.

Kazanın ihmaller sonucu meydana geldiğini savunan Özbiler, “İhmalkârlık ve tedbirsizlik nedeniyle kimsenin ölümüne neden olmadılarsa bu insanlar neden öldü?” diye sordu.

Soruşturma sürecine tepki gösteren Özbiler, “55 gün oldu aynı yerde sayıyoruz” ifadelerini kullandı.

Acılarının dinmediğini ve yaralarının kapanmayacağını dile getiren Özbiler, kaptanın geri dönülmesi yönündeki çağrılara rağmen neden dönüş yapmadığının da açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026, 10:34