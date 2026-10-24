Son bir hafta

Yüksek Seçim Kurulu, milletvekilliği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylık başvurularının 30 Ekim’e kadar yapılması gerektiğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 11-12-13 numaralı duyurusuna göre; siyasal partilerin, aday listelerinde gösterilen adayların doğum yerlerini, doğum tarihlerini, anne-baba adı ve soyadlarını kurula bildirmeleri ve başvuruları ile birlikte sunmaları gerekiyor.

Aday olacak kişilerin, Anayasa’nın ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarına, partiden aday gösterilmeyi kabul ettiklerine ve başka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediklerine ilişkin beyanları yanında polis karakter belgesi, oy verme günü olan 6 Aralık 2026 tarihinden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğunu gösteren muhtar belgesi, kimlik kartı veya fotokopisi, erkek adayların yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi gerekiyor.

Bağımsız adayların başvurularını yasanın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarını belirten bir yazı ile ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapmaları gerekiyor. Arzu edenler İlçe Seçim Kurullarında bu amaç için hazırlanan formlardan yararlanabilecek.

Başvurular ile birlikte sunulması gereken belgelerden herhangi birinin sunulmaması halinde, ilgili adayın seçim sonucunda seçimi kazanması dikkate alınmayabilir.

Siyasal partiler ve bağımsız adayların başvurularında, özellikle Anayasa’nın 68. maddesi ile 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9’uncu ve adaylık için başvurmayı düzenleyen 58’inci maddelerini dikkate almaları gerekiyor.

Milletvekili adaylarının saptanmasında, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 9’uncu maddesindeki seçilebilme niteliklerinin yanı sıra 49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası'nın 27(2) maddesinde yer alan

“Siyasal partiler her bir seçim bölgesinde her cinsiyetten en az %30 (yüzde otuz) oranında aday gösterirler” kuralına da uyulması gerekiyor. 5/1976 sayılı yasanın 5’inci maddesi uyarınca milletvekilliği seçiminde, seçim bölgesi "Devlet Sınırları"dır.

Adayların, arzu etmeleri halinde, kimlik kartlarında bulunan isim ve soy isimlerinden hangileri ile oy pusulasında yer almak istediklerini, başvuruları esnasında belirtmeleri gerekiyor.

Adaylar, 31 Ekim Cumartesi günü televizyon ve radyoda akşam haber bülteninde geçici olarak ilân edilecek.

