Büyük fark var

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’a bu yılın Eylül ayında rekor sayıda turist gittiği ve hedefin aşıldığı bildirildi. Rum İstatistik Kurumu, sadece Eylül ayında güneye giden turist sayısının 580 bin 889 olduğunu bildirdi. Ocak-Eylül döneminde ise güneyi ziyaret eden turistlerin sayısı 3 milyon 401 bine ulaştı. Ziyaretçilerin ilk sırasını İngilizler alırken, İsrail vatandaşları ikinci sıraya yerleşti.

Kuzey Kıbrıs’a yılın ilk 7 ayında gelen ‘yolcu sayısı’ ise bir milyon 717 bin oldu. Bu rakamın bir milyon 510 binini Türk vatandaşları, 217 binini ise yabancılar oluşturuyor. Diyalog’a konuşan

KITSAB eski Başkanı Orhan Tolun, KKTC turizminin son 5-6 yıldır gerileme yaşadığını belirterek, turist sayısı, geceleme ve otel doluluk oranlarındaki düşüşe dikkat çekti.

Güneyde turizm ilerledi

Güney Kıbrıs’a bu yılın Eylül ayında rekor sayıda turist gittiği ve hedefin aşıldığı bildirildi

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında bu rakamın 570 bin 635 olduğunu belirten gazete yüzde 1,8’lik artış kaydedildiğine dikkat çekti.

Gazete, artışın büyük ölçüde İsrailli turistlerin Güney Kıbrıs’ı tercih etmesinden kaynaklandığını belirterek, İngiliz turistlerin de her zamanki gibi ilk sırada yer aldığını yazdı.

Güney Kıbrıs’a yapılan ziyaretlerin sebebinin yüzde 84,8 oranında tatil yapmak, yüzde 9,8 oranında arkadaş,/aile ziyareti, yüzde 5,2 oranında da mesleki sebepler olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs’a bu yılın Ocak-Eylül döneminde ziyaret eden turist sayısının 3 milyon 401 bin olduğunu yazan gazete, yılın sın 3 ayında turist hareketinin iyi geçeceğini belirtti.

Kuzeyde geriledi

KKTC turizminde ise gerileme yaşandı. KITSAB eski Başkanı Orhan Tolun, KKTC turizminin son 5-6 yıldır gerileme yaşadığını belirterek, turist sayısı, geceleme ve otel doluluk oranlarındaki düşüşe dikkat çekti. 2026 yılının Ocak-Ağustos dönemine ilişkin Turizm Bakanlığı verilerini değerlendiren Tolun, turizmde genel tabloya bakıldığında 2019 yılının rakamlarına ulaşılamadığını kaydetti. Tolun, uçuş sayısının artmasına rağmen otellerin doluluk oranlarını belirleyen geceleme sayısında aynı başarının sağlanamadığını söyledi. Tolun, 2025 yılında da 2019 seviyesine ulaşılamadığını, 2026 yılında ise bu seviyenin yakalanmasının mümkün görünmediğini belirtti. 2019 yılında geceleme sayısının 4,5 milyon civarında olduğunu anımsatan Tolun, 2025 yılında bu rakamın 4 milyon 400 binin altına gerilediğini ifade etti. Tolun, 2026 yılının ilk sekiz ayında geceleme sayısının yaklaşık 2 milyon 742 bin olarak gerçekleştiğini ve mevcut tablonun geçen yılın da gerisinde olduğunu kaydetti. Otel doluluk oranlarına da değinen Tolun, 2019 yılında yüzde 50,3 olan doluluk oranının 2025 yılında yüzde 43,8’e düştüğünü, 2026 yılının ilk sekiz ayında ise yüzde 43 seviyesine gerilediğini belirtti. Yıl sonuna kadar doluluk oranında kayda değer bir artış beklemediğini ifade eden Tolun, otellerin kâra geçebilmesi için doluluk oranının yüzde 50 seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

Maliyetlerin yükselmesine rağmen otellerin istedikleri ölçüde fiyat artışı yapamadığını belirten Tolun, bu durumun işletmeleri zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Tercih casinolu oteller

Tolun, casinolu otellerin yaklaşık yüzde 30 kâr oranıyla faaliyetlerini sürdürebildiğini, casinosuz otellerin ise mevcut koşullarda kâra geçmekte zorlandığını ifade etti. Son beş yılda casinosuz otellerin dörtte üçünün kapandığını kaydeden Tolun, ülkeye gelen turistlerin konaklama tercihlerinde casinolu otellerin öne çıktığını vurguladı. Avrupalı ve diğer yabancı turistlerin sayısında ciddi düşüş yaşandığını belirten Tolun, casinolu otellerin bireysel çabaları ve Ada Kıbrıs projesi sayesinde Türkiye’den turist geldiğini ifade etti. Ada Kıbrıs projesinin tanıtımının Türkiye Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını kaydeden Tolun, KKTC Turizm Bakanlığı’nın ise ciddi bir reklam kampanyası yürütmediğini belirtti. Yaklaşık 10 yıldır yeterli tanıtım yapılmadığını kaydeden Tolun, yabancı turist sayısındaki düşüşün nedenlerinden birinin tanıtım eksikliği, diğerinin ise artan maliyetler olduğunu söyledi.

Paket fiyatları rekabet gücünü düşürdü

Turizmde fiyatların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirten Tolun, pandemi öncesinde 200 Euro civarında olan bir tur paketinin 400 Euro’ya yükseldiğini, bu artışın KKTC’nin diğer ülkelerle rekabet etmesini zorlaştırdığını söyledi. Tur operatörlerinin daha uygun fiyatlı paketler nedeniyle İspanya’ya, Yunan adalarına ve Balkan ülkelerine yöneldiğini belirten Tolun, KKTC’nin pahalı bir seçenek haline geldiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026, 10:35