Başarılı operasyon

Hüseyin ÇİÇEK

Geçitkale ile Sütlüce arasında düzenlenen narkotik operasyonunda, bir araçta yapılan aramada 171 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 607 adet extacy türü uyuşturucu hap ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında tutuklanan O.İ. (E-34), mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, 9 Temmuz'da Geçitkale-Sütlüce yolu üzerinde durdurulan zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada, 159 adet A4 boyutunda ve 12 adet parça halinde olmak üzere toplam 171 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt bulunduğunu söyledi.

Polis, ayrıca araçta 492 adet tam ve 115 adet parça halinde olmak üzere toplam 607 adet extacy türü uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin analiz edileceğini ve olayla bağlantılı araştırmaların sürdüğünü belirterek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, soruşturmanın selameti açısından O.İ.'nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.