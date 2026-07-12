Sevenleri şokta

Gazimağusa sakinlerinden eski polis memuru Mustafa Paşa (41), evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan Paşa'nın ani vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, uzun yıllar polis teşkilatında görev yapan Paşa, daha sonra girdiği sınavı kazanarak kamu görevine memur olarak devam etti.

Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme başlatırken, Paşa'nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

