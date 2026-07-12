Maliyetler düşecek

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyetin Teknecik Elektrik Santrali’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yazılı açıklama yaptı.

Uzun, ziyaret kapsamında enerji arz güvenliği, üretim kapasitesi ve doğal gaza geçiş sürecinin ele alındığını belirterek, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin KKTC’nin enerji geleceği açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uzun, Bayraktar ve beraberindeki heyeti, Teknecik Elektrik Santrali’nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Uzun, ziyarette, enerji üretim kapasitesini artırmaya ve arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra Türkiye ile hayata geçirilmesi planlanan Doğal Gaz Mutabakatının halka sağlayacağı daha düşük enerji maliyetleri ile ekonomik ve çevresel katkıları kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Uzun, doğal gaza geçiş sürecinin, yalnızca enerji maliyetlerinin düşürülmesi açısından değil, çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve ülkenin enerji altyapısının güçlendirilmesi bakımından da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

