Doğru haberin adresi

Ömer KADİROĞLU

11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla görüşlerine başvurulan vatandaşlar, Diyalog Medya'yı güvenilir, tarafsız ve güncel habercilik anlayışı nedeniyle tercih ettiklerini ifade ederken, özellikle Reşat Akar'ın gündemi yorumladığı programı ilgiyle takip ettiklerini söyledi. Vatandaşlar, basının siyasi baskılardan uzak, özgür ve tarafsız bir şekilde görev yapmasının toplumun doğru bilgiye ulaşması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı.

Ne dediler…

Mehmet Kurtulmuş

“Yerel basında en fazla Diyalog TV ve gazetesini takip ediyorum. Gerçekleri yansıtan bir basık kurumu olması nedeniyle takip ediyorum. Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmıyorum. Reşat Akar bizlere ülkede olanları doğru ve tarafsız bir şekilde aktardığı için takip ediyorum.”

Hasan Yediyıldız

“Kıbrıs basınında en fazla izlediğim kanal Diyalog TV ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’dur. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan ciddi ve doğru olmasıdır. Kıbrıs sorunu konusunda ciddi olmaları nedeniyle takip ediyorum. 11 Temmuz Basın günü dolayısıyla tüm basın mensuplarının bu özel günlerini kutlarım.”

Gonce Tombul

“Yerel basında en fazla Diyalog TV ve gazetesini takip ediyorum. Dünyanın her yerinden ve ülkemizden her şeyi duyup öğreniyoruz. Diyalog TV ve gazetesi sayesinde hiçbir şeyi kaçırmadığımızı düşünüyorum. Diyalog Medya’dan yalan yanlış hiçbir şey duymuyoruz. Reşat Akar’ın programı da bizleri doğru bir şekilde bilgilendiriyor. Basın günü dolayısıyla tüm basın mensuplarını kutlar özgür ve tarafsız yayınlarının devamını diliyoruz.”

Kamer Kurtoğlu

“Yeler basında en azla takip ettiğim basın kuruluşu Diyalog TV ve gazetesidir. Reşat Akar’ın programlarını severek takip ediyoruz çünkü güzel konuşuyor ve bizlere doğruları aktarıyor o nedenle takip ediyoruz.”

Sunay Oylum

“Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğimiz medya kurumu Diyalog TV’dir. Diğer yandan Genç TV’de de beğenerek takip ettiğim programlar var. Diyalog TV’de en çok Reşat Akar’ı izliyorum. Doğru ve tarafsız haberleri bizlere aktarıyor. Reşat Akar’ın tecrübelerini dinlemekten çok mutlu oluyoruz.”

Mehmet Oylum

“Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim televizyon Diyalog TV’dir. Diyalog TV gerçekleri aktaran ve halkın hislerini yansıtan bir kanaldır. Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmadan izliyorum. Reşat Akar halkın sesi oluyor, ihtiyaçlarına değiniyor ve konulara tarafsız değiniyor.”

Mehmet Aydağ

“Yerel Basında en fazla takip ettiğim kanal Diyalog TV’dir. Diyalog TV bana daha samimi ve doğru haberleri aktaran bir kurum olarak geldiği için izliyorum. Reşat Akar’ın programında anlattıklarıyla doğru ve gerçek konuları öğreniyoruz. Reşat Akar da bizlere ülkede yaşananları doğru ve korkusuzca ifade ediyor. Ülkede basının özgür olması ve gazetecilere değerin artması gerekiyor. Tarafsız ve doğru yayınlar yapmalarını temenni ediyorum.”

Hüseyin Elsiz

“Kıbrıs kanalları ve gazeteleri arasında en fazla okuduğum ve izlediğim Diyalog Gazetesi ve tv2020’dir. Özellikle tv2020’de sadece Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan doğruları söylemesi, hiç bir şeyi gizlememesi ve dobra dobra konuşmasıdır.”

Recep Ruso

“Yerel basında en fazla takip ettiğim Diyalog TV’dir Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan doğruları tarafsız bir şekilde bizlere aktarmasıdır.”

Osman Özpostacı

“Yerel kanallardan en fazla Diyalog TV yeni adıyla TV 2020^yi izliyorum. Reşat Akar’ı Gündem Özel programı ve Özlem Çimendal’ın programını beğenerek takip ediyorum. Diğer kanallara pek bakmıyorum. Doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere bilgi aktardıkları için severek takip ediyoruz.”

Vahap Şen

“Yerel basında en fazla takip ettiğim Diyalog TV’dir. Diyalog TV gerçekçi ve tarafsız olduğu için izliyorum. Diyalog TV’de genellikle Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar dürüstçe ve korkmadan konuşuyor o nedenle severek izliyoruz. “

Tahir Kurucu

“Yerel basında en fazla takip ettiğim Reşat Akar’ın Gündem Özel programıdır. Ülkenin gerçeklerini dürüstçe söylediği için ve tarafsız olması nedeniyle Reşat Akar’ın programını her gün takip ediyorum. 11 Temmuz basın günü kutlu olsun.”

Mustafa Soykıray

“Yerel basında en fazla Diyalog TV’yi ve Reşat Akar’ı izliyorum. Güncel olayları doğru ve tarafsız şekilde bizlere aktarması dolayısıyla severek izliyoruz. Ülkede yaşanan olayları doğru ve tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyorlar. Basın emekçilerinin 11 Temmuz basın günlerini kutlarım.” Devamı yarın