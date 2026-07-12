Güvercin gibi kesiyordu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'ya bağlı Güvercinlik köyünde karpuz satışı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma ağır yaralamayla sonuçlandı. F.T., karpuzlarını sattığını öne sürdüğü Ü.A.'nın evine giderek boğazına bıçak dayayıp darbettiği gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Polis memuru Hasan Söker, mahkemede verdiği ifadede, olayın 10 Temmuz saat 22.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı F.T.'nin, kendisine ait karpuzları sattığı gerekçesiyle Ü.A.'nın Güvercinlik'teki evine gittiğini belirtti.

Polis, zanlının evin avlusunda bulunan yatakta yatan müştekinin boğazına tasarrufundaki meyve bıçağını dayadığını, ardından da yüzüne defalarca yumruk attığını aktardı.

Saldırı sonucu Ü.A.'nın göz kapağının iç kısmında yırtık ve burun kemiğinde kırık oluştuğunu kaydeden polis, zanlının olayın ardından tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, alınacak ifadeler ve yürütülecek araştırmalar bulunduğunu söyleyerek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından F.T.'nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.