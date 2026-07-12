Gazimağusa’da tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı'nda bir Suriyeliyi 3 bin dolar karşılığında muhaceret işlemleri yaptırmadan gemiye bindirerek KKTC'den çıkışına yardımcı olduğu iddia edilen 52 yaşındaki M.S. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Polis memuru Hasan Söker, mahkemede verdiği ifadede, Gazimağusa'da yaşayan ve tır şoförü olan M.S.'nin, 9 Temmuz saat 18.30 sıralarında yük boşaltmak amacıyla Gazimağusa Limanı'na gelen bir gemiye tırıyla giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının tırın içerisinde bulunan Suriye uyruklu bir şahsı muhaceret işlemlerini yaptırmadan gemiye bindirerek KKTC'den ayrılmasına yardımcı olduğunu ve insan kaçakçılığı suçunu işlediğini belirtti.

Polis, Suriyeli şahsın 10 Temmuz'da Mersin Limanı'nda Türk polisi tarafından tespit edildiğini, geminin güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda ise M.S.'nin söz konusu kişiyi gemiye bindirdiğinin belirlendiğini ifade etti.

Mersin Polisinden gelen bilgi üzerine zanlının aynı gün Gazimağusa Limanı'nda tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, zanlının ifadesinde Suriyeli şahsı 3 bin dolar karşılığında bir gün evinde misafir ettiğini ve ardından 9 Temmuz'da gemiye kaçak olarak bindirdiğini itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, alınması gereken ifadeler ve yürütülecek araştırmalar bulunduğunu söyleyerek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından M.S.'nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.