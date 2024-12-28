Başı belaya girdi

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a kaçak giriş-çıkış yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, Akıncılar bölgesinde gerçekleştirdiği operasyon sonucu itfaiye eri Yusuf Şanlıel’i tutukladı.

Zanlının plakası sökülmüş araç ile sınırı ihlal etmek üzereyken tespit edildiği, polisin dur ihtarı yaptığı ancak uyarıyı dikkate almayarak güneye geçtiği açıklandı.

Zanlıyı dün “yetkili makamdan izinsiz KKTC’den çıkış yapma ve askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlarından mahkemeye çıkaran polis, duruşmada olguları aktardı.

Polis, alınan ihbar üzerine 24 Aralık 2024 tarihinde saat 13.00 sıralarında Özel Soruşturma Birimi tarafından Akıncılar'da operasyon yapıldığını söyledi.

Polis, Yusuf Şanlıel’in plakası sökülmüş Mitsubishi Pajero marka araç ile seyrettiğini, dur emrine riayet etmeyerek askeri yasak bölgeyi ihlal edip güneye geçtiğini açıkladı. Polis, zanlının aynı gün henüz tespit edilemeyen bir bölgeden KKTC'ye giriş yaptığını, saat 15.30’da ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmedi

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde çelişkili cevaplar verdiğini, işlediği suçu kabul etmediğini belirtti. Soruşturma memuru, zanlıyı operasyonda takip eden üç polisin kendisini görüp teşhis etmesine rağmen yine de suçu işlemediğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, takip esnasında zanlının kullanmakta olduğu aracın fotoğrafının çekildiğini belirtti. Polis, aracın ayırt edici özelliklerinin fotoğrafta bulunmasına rağmen zanlının o aracın kendi aracı olmadığını iddia ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada tespit edilen güvenlik kamera kayıt cihazının incelenmek üzere emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının soruşturmanın aydınlatılması için yardımcı olmadığını ve benzer suçtan sabıkası olduğunu söyledi.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 80 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

