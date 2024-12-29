Seçim ve çözüm mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin 54’üncü kuruluş yıl dönümünü münasebetiyle Acapulco Hotel’de düzenlenen gecede, seçim zaferi ve çözüm mesajı verdi.

CTP’nin bugüne kadar sayısız milletvekili, belediye başkanı, bakan ve başbakan çıkardığını hatırlatan Erhürman, “2025’te, en kötü ihtimalle 2026’nın başında bu parti 6’ncı başbakanını, 2’nci cumhurbaşkanını çıkartacak” dedi.

CTP’nin gecesine 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Özkan Yorgancıoğlu, Ömer Kalyoncu ile milletvekilleri, belediye başkanları, eski genel sekreterler, bazı sivil toplum örgütü ve sendika yetkilileri katıldı.

Genel Başkan Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy’un konuşma yaptığı gecede, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atıldı.

Erhürman: CTP varsa çözüm vardır

CTP Genel Başkanı Erhürman konuşmasında, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, CTP’nin 54 yıl boyunca pes etmeden mücadele ettiğini belirtti.

“Memleketin içinde çok sorun var, bölgede savaşlar var. Ama sorunlar var diye 54 yıldır yoldaşlarımız asla pes etmedi” diyen Erhürman, CTP’lilerin, karanlık günlerde bile bedel ödemekten kaçınmadan mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

“Sorun var, ama biz de varız. Madem biz varız, çözüm de var. İçeride de var, dışarıda da var” diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, şöyle konuştu:

“Biz 54 yıllık deneyimle konuşuyoruz. Evet, bu halktan da bu ülkeden de çok şey olur. Çözüm de olur, refah da olur, eşitlik de olur. İrade buradadır, irade Kıbrıs Türk halkının iradesidir.”

Akansoy: Emek ve federasyon mücadelesi büyüyecek

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da açılış konuşmasında, ilerleyen süreçte mücadelenin artarak devam edeceğini kaydetti. 2024 yılının zorlu geçtiğine işaret eden Akansoy, CTP olarak hem mecliste hem de sokakta aktif bir rol oynadıklarını ifade etti. 2025 yılında emek ve federasyon mücadelesini büyüteceklerini dile getiren Akansoy, “Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Var olan statükoyu kırana kadar CTP’liler gereken mücadeleyi verecek” dedi.