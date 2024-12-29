Taha ağır yaralandı

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunun bahçesi içerisinde çıkan kavgada Feyzullah Baruğ (21), tartıştığı Fevzi Taha Çokgün’ü (21) bıçakla karın kısmından ağır şekilde yaraladı.

Çokgün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Feyzullah Baruğ ile kavgada yer alan oda arkadaşı Kemal Doğan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 28 Aralık 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Haspolat'ta bir öğrenci yurdunun bahçesi içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Feyzullah Baruğ ile oda arkadaşı Kemal Doğan’ın bir taraf olup, Fevzi Taha Çokgün’le kavga ettiklerini söyledi. Polis memuru, klima kullanımı nedeniyle yaşanan tartışmada Feyzullah Baruğ’un yurt arkadaşı Fevzi Taha Çokgün’ü bıçakla karnından yaraladığını açıkladı.

Polis, Çokgün’ün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığını söyledi.

Bıçağı Kemal getirdi

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Kemal Doğan’ın kavgaya giderken yanına bıçak aldığını, olay esnasında ise Baruğ’a verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, bazı tanık ifadelerine göre; olaya karışan başka şahıslar olduğunu öğrendiklerini açıkladı. Polis memuru, diğer şahısların tespiti için çevre güvenlik kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Polis memuru, ayrıca olayda kullanılan bıçağın henüz bulunamadığını kaydetti.

Polis memuru, aranan şahıslar ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Korktuğum için yanıma aldım

Mahkemede söz hakkı alan zanlı Feyzullah Baruğ “bıçağı korkutmak maksatlı aldım, vurma niyetim yoktu, ancak o bıçağı görünce üstüme çullandı, elimdeki bıçak ona saplandı” iddiasında bulundu.

Zanlı Kamer Doğan ise “bıçağı koktuğum için yanıma aldım. Onlar sarhoştu ve bize saldırabilirlerdi. Daha sonra Feyzullah yanıma gelip benden bıçağı aldı. Bıçağı getirdiğim için pişmanım” dedi.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.