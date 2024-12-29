Katılımcıları mutlu etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen ve 13 Aralık’ta başlayan LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi’nde dün de eğlenceli etkinlikler yer aldı.

Lefkoşa’da Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Trafik Işıklarının bulunduğu alanda 12.00-20.00 saatleri arasında kurulan Market’te dün çocuk atölyesi ve yüz boyama etkinliği düzenlendi. Hanife Tayyarci ile Kukla Gösterisi de eğlenceler arasında yer alırken, yapay kar yağdırılarak noel heyecanı yaşandı.

Yeni Yıl Marketi’nde canlı DJ performanslarından akustik müzik dinletilerine, kar gösterisi eşliğinde Noel Baba ile hediye günlerinden dans gösterilerine, harika konserlerden renkli maskotlara kadar dopdolu etkinliklerle bu coşku artarak 31 Aralık’a kadar sürecek.