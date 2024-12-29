‘Kimse itiraz etmez’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan belirlenen yeni asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek "İsteyen işverenlerimiz olursa daha fazla ücret verebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında tekstil ve mobilya sektörüne destek sözü verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

“2023’te enflasyon yüzde 64,8 iken asgari ücret yüzde 107,3 arttı. 2024’te yıl sonu enflasyon beklentisi yaklaşık yüzde 45 iken asgari ücret yüzde 49,1 arttı. 2025’te yıl sonu enflasyon beklentisinin üzerinde oranla asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Bu rakam taban ücrettir. İşverenlerimiz çalışanına daha fazla ücret ödemek isterse buna kimsenin itirazı olmaz.

Çalışanlarımızın milli gelirden aldığı pay son 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İşgücü ödemelerinin gayri safi hasıla içinde bu yılın 3.çeyreğinde yükseldi. Büyümeden çalışanlar da pay aldı. Türkiye ekonomisi yüzde 5,3 büyürken asgari ücretteki reel artış yıllık ortalama yüzde 5,6 ile büyümenin üzerinde oldu.

Bugün 630 doları bulan asgari ücretimiz gelişmekte olan pek çok ülkeden daha yüksek seviyede. Enflasyon hedeflerimiz tek tek gerçekleştikçe vatandaşlarımız alım güçlerindeki artışı daha net görebilecek. 2025 yılı için bu konuda da umutluyuz. Bu rakam taban ücrettir. İşverenlerimiz çalışanına daha fazla ücret ödemek isterse buna kimsenin itirazı olmaz."

Tekstil ve mobilya sektörüne destek ödemesi sözü

Bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Son kabinedeki paketi bugün kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon tekstil deri mobilya sektörlerinde rekabet gücümüzü sürdürmeyi önemsiyoruz. Üretim ve istihdamı korumak için ocak ayından KOSGEB eliyle istihdamı koruma programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde 2024 son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan Kobi'lere çalışan başına aylık 2500 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

