Endişe verici

Suna ERDEN

Girne’de Dallas isimli büfeden bira alan Adnan Tolon ve Rana Özlem Tolon, oradaki masaya oturup içtikten sonra hesabı ödemeyip ayrılmak istedi. Büfe işletmecisinin ücreti talep etmesi üzerine zanlılar olay çıkardı, bağırmaya başladı. Zanlılar olay yerine gelen, hesabı ödemeleri ve bağırmamaları konusunda kendilerini uyaran 3 polis memuruna saldırdı; hakaret etti, birinin telefonuna zarar verirken, birinin parmağını kırdı.

Tutuklanan zanlılar ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı. Zanlıların olay esnasında alkollü olduğu açıklandı.

Polis; zanlıların 19 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan Dallas isimli büfe önünde olay çıkardıklarını söyledi. Polis; alkollü içki tesiri altında olan zanlıların büfeyle anlaşmazlık yaşadığını, bağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini açıkladı. Polis; olay yerine giden ekiplerin zanlılara büfeye hesabı ödemeleri ve yüksek sesle bağırmamaları hususunda uyarıda bulunduklarını belirtti.

Polis; zanlıların kendilerini uyaran görevli memurlar Mehmet Dağdelen, Zafer Yıldız, Berk Çakır ve Doğuş Alacan’a saldırdıklarını ifade etti.

“Bekleyin kimleri arayacağım”

Polis; Rana Özlem Tolon’un görevli memurlara hakaret ettikten sonra “Bekleyin kimleri arayacağım” dediğini, eşi Adnan Tolon’un ise “Siz benim karımı tutuklayamazsınız geri zekalılar. Allah belanızı versin” diyerek bağırıp çağırarak, memurların vücutlarının muhtelif yerlerine gelişi güzel bir şekilde vurup, darp ederek görev yapmalarını engellediklerini açıkladı. Polis memuru; zanlıların makul kuvvet kullanılarak suçüstü hali geri tutuklandıklarını, polis aracı içerisinde de memurlara saldırmaya devam ettiklerini söyledi. Polis; zanlıların Berk Çakır’ın kullanımında bulunan ve elinde tuttuğu “Samsung Galaxy S20 ultra” marka cep telefona vurarak kasti hasara uğratıldıktan sonra, Mehmet Dağdelen’in kravatını çekip yırttıklarını söyledi. Polis; aynı gün Dağdelen’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan muayenesi sonucu sağ orta parmağının çatlak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis; soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, her biri için birer kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

