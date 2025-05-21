Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten 10 bin TL değerinde kozmetik ürün çalan Zehra Bolat (40) ve Bengisu Tuzcu (19) kısa sürede tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede güzellik uzmanlığı bölümünde eğitim gören zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada söz alan zanlılar, uygulamalı sınav için kozmetik ürün gerektiğini ancak alacak maddi durumları olmadığı için çaldıklarını ve çok pişman olduklarını ifade etti.

Mahkemede detayları aktaran polis; zanlıların 16 Mayıs 2025 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten 10 bin 259 TL değerinde kozmetik ürünleri çaldıklarını söyledi. Polis; ürünleri çantalarına koyarak çalan zanlıların aynı gün tespit edilerek, tutuklandıklarını açıkladı. Polis; zanlıların evinde arama yapıldığını, çaldıkları ürünlerin tamamının bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis; her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini kaydetti. Zanlıların aleyhlerine getirilen davaları da kabul ettiğini belirten polis; Tuzcu’nun öğrenci, Bolat’ın ise çalışma izniyle ülkede bulunduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Çok pişman oldular

Mahkemede söz alan zanlı Bolat, bir çocuk annesi olduğunu, burs kazandığı için eğitime başladığını, güzellik uzmanlığı bölümünde okuduğunu ifade ederek, “38 bin TL maaş alıyorum, 25 bin TL kira ödüyorum. Okulda uygulamalı sınav için kozmetik ürünleri istediler, param yoktu mecbur kaldığım için yaptım. Çok özür dilerim, çok pişmanın ama çocuğumla hayat mücadelesi veriyorum, başka çarem yoktu” dedi.

Zanlı Tuzcu ise Bolat ile aynı bölümde okuduğunu, sınav için kozmetik ürün çaldığını ifade ederek, “Annem para göndermişti ama yetmeyeceği için yaptım, çok üzgünüm” dedi.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamalarına emir verdi.

