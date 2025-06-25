Başını belaya soktu

Pakistan’daki eşinin KKTC’ye gelmesi için sahte oturma izni belgesi düzenleyen Mubashir Ali ile suç ortağı Qasir Muhammad tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru; 20 Haziran 2025 tarihinde Ercan Havalimanı'nda yolcu giriş bölümü kabininde KKTC’ye giriş yapmak isteyen Raheela Sajjad’ın görevli muhaceret memurunun kendisine geliş amacını sorması üzerine telefonunda bulunan adına sahte olarak düzenlenmiş KKTC'ye ait oturum iznini gösterdiğimi söyledi.

Polis; Raheela Sajjad’ın eşi Mubashir Ali’nin 9 yıldır KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu, onun yanına geldiğini söylediğini açıkladı.

Polis; tutuklanan Mubashir Ali’nin ise ifadesinde eşini KKTC’ye getirmek istediğini, okuma yazma bilmediği için uçak biletlerini kesmesi için arkadaşı olan Qasir Muhammad'e 20 bin TL ödeme yaptığını; onun da WhatsApp üzerinden kendisine bilet ve söz konusu sahtelenmiş evrakı gönderdiğini söylediğini aktardı. Polis; zanlının evrakı okuma yazma bilmeyen eşi Raheela Sajjad'a ileterek, KKTC'ye girişte göstermesi gerektiğini söylediğini anlattığını açıkladı. Polis memuru her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını; sahtelenen KKTC İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan onaylı bir noter davetiyesinin kimden ve nasıl temin edildiğiyle ilgili araştırma yapacaklarını ve aynı zamanda mesele ile bağlantı olabilecek şahısların tespit edilmesi için soruşturma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

