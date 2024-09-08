Başka yere taşınacaklar

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’un, 18 Pakistan uyruklu işçinin Dağyolu (Fota) köyünde tek katlı ve 3 odalı küçük bir evde yaşamasını gündeme getirmesinin ardından polis harekete geçti. Vilpa İnşaat isimli şirket tarafından çalıştırmak amacıyla ülkeye getirilen işçilerin kaldığı yeri denetleyen polis, rapor hazırladı.

Boğaz Polis Karakolu ekipleri, denetleme sonucu 18 işçinin çalışma izninin olduğunu belirledi. Köy halkının da hem sağlıksız bir ortamın oluşmasından hem de işçilerin tuvaletlerini mahalle içerisinde yapmasından şikayetçi olduğu olayla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın da harekete geçmesi isteniyor.

Firma Direktörü Ayhan Durmuş ise 18 işçinin kaldığı evin elektrik ve suyunun ev sahibi tarafından kapatıldığını söyledi. Durmuş, işçiler için başka ev bulduklarını ve oraya götüreceklerini söyledi.

Köy halkı isyan etmişti

Diyalog’a konuşan Fota köyü sakinleri, “Kendi köyümüzde, kendi ülkemizde yabancı olduk. Evlerimizde kapı pencere açamaz, çocuklarımızı bahçeye çıkaramaz olduk” diyerek yaşanan duruma isyan etmişti.

Evde tuvalet ve banyo sıkıntısı olduğunu belirten köy halkı, bazı işçilerin tuvaletlerini mahalle içerisine yaptıklarını söylemişti.

Küçük bir tuvalet kuyusuna sahip olan evin kuyusunun 18 kişiye yetmediğini, pis suların sokak içerisine aktığını ifade eden bölge sakinleri, şirket ile yaptıkları görüşmede işçilerin başka yere taşınacağı bilgisinin kendilerine verildiğini ancak yeni işçilerin ve daha fazla eşyanın eve getirildiğini kaydetmişti.

Köy halkı, yollara taşan lağım suları nedeniyle kapı pencerelerini açamadıklarını ifade etmişti.

İnsani koşullardan uzak bir yaşam süren işçilerle ilgili şirket sahibine bir yaptırım uygulanması adına ilgili her türlü makama gerekli şikâyetlerini yapmak için gittiklerini söyleyen köy halkı, muhatap bulamadıklarını söylemişti.