Tuğçe Ülkü AYDIN

Zühre Özkaraman küratörlüğünde düzenlenen Renkli Düşler Karma Resim Sergisi Gazimağusa Bandabuliya’da açıldı.

Mavi Fırça Sanat Evi tarafından düzenlenen iki aylık Yaratıcılığı Geliştirme ve Resim Kursu ardından ortaya çıkan 136 eserin yer aldığı serginin açılışına, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

En küçüğü 5, en büyüğü 17 yaşında olan 18 katılımcının eserlerinin yer aldığı sergi 6-13 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa Bandabuliya’da ziyaret edilebilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay açılışta yaptığı konuşmada, çocukların eserlerinin yer aldığı bir serginin açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çocuklar bizim her şeyimiz, geleceğimiz” dedi.

Son yapılan düzenlemelerle Gazimağusa Bandabuliya’nın artık tanınan bir sanat merkezi haline geldiğine işaret eden Uluçay, saygı, sevgi, barış şehri Gazimağusa’da çocukların yarattığı eserleri görmenin bambaşka bir duygu olduğunu söyledi. Uluçay, Zühre Özkaraman’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Özkaraman katkı koyan herkese teşekkür etti

Renkli Düşler Karma Resim Sergisi yaratıcısı sanatçı Zühre Özkaraman da açılışta yaptığı konuşmada, Mavi Fırça Sanat Evi’nin Gazimağusa Suriçi’nde küçücük bir hayal olarak başladığını ve bugün 25 yaşında olduklarını anlattı.

Hayalini gerçekleştirmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Özkaraman, “Mavi kalbi yüreklendirir. Akdeniz’in rengi, umudun, yaşamın rengidir mavi. Mavi Fırça ailesi olarak sanatın iyileşme gücüne hep inandık” dedi.

Sergide resim çizmeye gönül vermiş en küçüğü 5, en büyüğü 17 yaşındaki çocukların, gençlerin iki ayda ürettiği 136 eserin sergileneceğini ifade eden Özkaraman, yılmadan büyük özveriyle sanata destek veren aileleri de tebrik etti.

Özkaraman, Bandabuliya çalışanlarına ve sergiye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmalar ardından çocuklara sertifikaları dağıtılarak, serginin açılışı küçük ve genç sanatçılarla yapıldı.



Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 10:05