Görev başında saldırı

Abdullah SUİÇMEZ

Ülke genelinde trafik kontrolleri aralıksız devam ederken, 2 polis memuru daha görevlini yaparken darp edildi.

Trafik suçu işleyen 59 yaşındaki V.S.F. (E), rapor edileceği için öfkelenip, yoldan geçen köpeğe tekme attı. Polis tarafından uyarılan V.S.F. M.Ş. (E-62) ve O.C. (K-58) ile birlikte görevli iki polis memurunu darp etti.

Zanlıların tutuklandığı ve aleyhlerine dava okunarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Polis Basın Bültenine göre olay 5 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi.

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrol maksatlı durdurulan motosiklet sürücüsü V.S.F. (E-59), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak suçundan rapor edileceği sırada olay yerinde bulunan köpeğe tekme attı.

V.S.F. köpeğe vurduğu için kendisini uyaran polislere küfür ettikten sonra arkadaşları M.Ş. (E-62) ve O.C. (K-58) ile birlikte görevli iki polis memurunu darp etti.

Zanlı ayrıca yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

344 sürücü rapor edildi

Bu arada trafik ekipleri ülke genelinde önceki gün bin 615 araç sürücünü kontrol etti.

Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından 344 sürücü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, ayrıca 31 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 55’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, biri tehlikeli sürüş yapmak ve 103’ü diğer trafik suçları.”