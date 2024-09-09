Satışlar durdu

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta Rum mülkleri üzerinde konut inşa etmek ve satmakla suçlanan 3 kişinin tutuklanması, inşaat sektörünün yanı sıra oto galerilerini de olumsuz etkiledi.

Rum Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan ‘Caesar’ konutlarının yapımcısı Afik şirketinin CEO’su Simon Aykut’la ilgili yargı sürecinin bugün başlaması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs’taki emlakçıların gözü kulağı bugün Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde olacak.

Kuzey Kıbrıs’taki emlakçıların gözü kulağı bugün Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde olacak.

Simon Aykut’un yanı sıra biri Alman, diğeri İsrail vatandaşı olan iki kişinin daha sırayla Rum Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

Rum Yönetimi’nin tutuklama kararı sonrasında Kuzey Kıbrıs’ta mülk satışlarının durma noktasına geldiği, bazı yabancıların elindeki mülkü satıp, adadan ayrıldığı belirtilirken; inşaatlar sayesinde son 3 yılda önemli satışlar yapan oto galerileri de ciddi sıkıntı yaşamaya başladı.

Diyalog muhabirine konuşan galericiler, otomobil satışlarının çok azaldığını, kaçak galericilerin de kendileri için büyük dert olduğunu söyledi.

Galericiler ne dedi?

Hasan Üçöz (Üçöz Motors)

“Emlak satışlarında olduğu gibi araç satışlarında da ciddi bir düşüş vardır. Emlak satışlarının durma noktasına gelmesi bizim işlerimizi de bozdu. Bir başka neden ise galeri sayısının aşırı derecede artmasıdır. Bunun nasıl bir düzene kavuşacağını bilmiyoruz. Oto galerilerin sayısı çok arttı ve bu galerilerdeki araçların yeteri kadar alıcı bulabileceğinden emin değilim. Yeni gelecek olan araçların sayısı azalacak ve stoklardaki araçlar satılacak. Stoklardaki araçların satılması da birkaç yıl alacağından ülkeye yeni araç girişi azalacak. Bizde olduğu gibi diğer galerilerde de yeni araçlar için yer olmadığından araç alımlarını şu an için durdurup mevcut araçları satmaya çalışıyoruz. Pahalı araç sınıfındaki satışlarda pek bir değişiklik yok ancak orta sınıf araçların satışları etkileniyor ,çünkü banka faiz oranları çok yüksektir. İnsanlar bir çekip iki veya iki buçuk ödediği için krediye giremiyor ve satışlar etkileniyor.”

Bahadır Özel (Nicosia Motors)

“21 yıldır bu sektörün içerisindeyim ve şu anda işlerimizde yüzde 80 gibi bir düşüş vardır. İşlerimizde düşüş yaşanmasına rağmen dağda, bayırda, köylerde her köşe başında bir galeri açılıyor. Daha önce galeriler göz önündeki yerlerde oluyordu ancak şu anda uçsuz bucaksız yerlerde açıldı. Tüm bu galerilere baktığımızda içerisindeki araçların alıcı bulabileceğine inancım yoktur. Köylerde galeriler açıldı ve içerisinde lüks araçlar var. Demek ki burada başka bir şey vardır ve bunun iyice irdelenmesi gerekiyor. Bu sektör çok kar getiren bir sektör değildir. İnsanların alım gücü düştü haliyle bizim de işlerimiz etkilendi. Hal böyleyken her yere galeri açılması mantığa sığmıyor. Burada suç galeri açanda değil galeriyi açtırandadır. Bu galeriler kimin ve arkasında kimler var bunların araştırılmasını istiyoruz.”