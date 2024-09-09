Şarkılarıyla mest etti

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, Girne’nin en prestijli otellerinden biri olan Merit Park Hotel açık hava sahnesine ilk kez çıkarak, keyifli anlar yaşattı.

Ünlü sanatçı, sahnesine popüler şarkısı “Nefes” ile hızlı bir giriş yaparak dinleyicilerini selamladı. Yaklaşık bin kişinin katılım gösterdiği bu özel konser, Kıbrıs’ın nefes kesen atmosferinde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Ünlü sanatçı uzun rengarenk taşlarla süslü sahne kıyafeti ile göz kamaştırırken, sahneye adım attığı andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekti. Sanatçı, arka arkaya seslendirdiği hit parçalarıyla izleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Konser boyunca sahne enerjisi, dinleyicilerle kurduğu sıcak diyalog ve muhteşem performansı ile Merit Park Hotel'deki bu özel geceye damgasını vurdu.

Yaklaşık iki buçuk saat süren konser boyunca Uluğ, birbirinden sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranlarının coşkusunu en üst seviyeye taşıdı. İzleyicilerin her anına eşlik ettiği bu özel performans sırasında, sanatçının sahnedeki enerjisi ve samimiyeti tüm konukları büyüledi. Konser sırasında sık sık hayranlarıyla sohbet eden Uluğ, sahne performansını interaktif bir şova dönüştürdü.



Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 09:53