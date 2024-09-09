Karar zamanı

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasına deniz altından döşenecek kablo ile elektrik bağlantısı kurulması olarak bilinen ve bir türlü sonuca ulaşamayan Great Sea Interconnector projesi meselesi Rum basınında geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Alithia gazetesi “Elektrik Bağlantısı Kâbusu” başlıklı haberinde, Girit-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı konusunun Güney Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve KKTC’de tartışılmaya devam ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen tartışmalarla ilgili olarak dikkatlerin, yarın tüm paydaşların katılımıyla başkanlık sarayında yapılacak toplantıya çevrildiğini yazan gazete, KKTC’de Türkiye üzerinden elektrik bağlantısının ele alındığını, Yunanistan’da ise Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in “Türkiye’nin hak iddia ettiği deniz alanında herhangi bir kriz yaşanmadığını söylediğini” iletti.

Gazeteye göre, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Theodoros Skilakakis ise geçen cuma günü Atina-Makedonya (APE-MPE) haber ajansının elektrik bağlantısı konusuyla ilgili bir sorusuna yanıtında, beklentilerinin gerçekleşmediğini ifade ederek, yarın Rum Başkanlık sarayında gerçekleştirilecek toplantıda sorunu ele alma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Skilakakis Selanik’te düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamada ise, geçen nisan ayında basına yaptığı bir açıklamayı anımsatarak, projenin gerçekleşmesine yardımcı olmak için bu konuda fazla iyi niyet gösterdiklerini, ancak nihai analizde Yunan tüketicilere ve vergi mükelleflerine karşı sorumlukları olduğunu vurguladı.

Yerepetridis açıklama yaptı

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis “Kasos” (Çoban adası) açıklarında meydana gelen gerginliğin kriz yaratmadığını öne sürdü.

Yerapetridis “Status FM 107,7” isimli radyo kanalına verdiği demeçte, Yunanistan’ı Güney Kıbrıs’la bağlayacak elektrik kablosunun döşenmesiyle ilgili olarak bir İtalyan gemisi tarafından geçen temmuz ayında “Kasos” (Çoban adası) açıklarında gerçekleştirilen araştırması sırasında Türk savaş gemilerinin bölgedeki varlığıyla ilgili konuyu ele alış biçimi konusundaki eleştirilere yanıt verdi.

Meydana gelen gerginliğin kriz yaratmadığını ve 24 saatin ardından Türk gemilerinin bölgeden ayrıldığını ifade eden Yerapetridis, Yunan tarafından herhangi bir izin istenmediğini ayrıca Türkiye’nin bölgedeki herhangi bir hakkının da kesinlikle kabul edilmediğini ifade etti.

Yerapetridis, araştırmanın yapılan planlamaya göre yüzde yüz tamamlandığını sözlerine ekledi.