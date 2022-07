Bayram sevinci

Lefkoşa Fuar Alanı’nda kurulan bayram yeri çocuk ve yetişkinlerle dolup taştı. Çocuklar atlıkarınca, gondol, çarpışan arabalar gibi oyuncaklara bindi, stantlarda satılan elma şekeri, pamuk şekeri ve dondurma gibi ürünleri tattı. Bayram yerinde gönüllerince eğlenen çocuklar ayrıca, çekilişlere katılarak oyuncaklar kazandı. Çocukları eğlenirken stantları gezen aileler de keyifli zamanlar geçirdi. Çocuklarının eğlenceli anlarına tanıklık eden aileler, “Fuar Alanı’nda kurulan panayır hem bizim hem de çocuklarımız için çok iyi oluyor” dedi.

Bu arada bayram için kurulan panayırın yaz boyunca açık olacağı belirtildi. Diyalog’a konuşan panayır işletmecisi Kemal Aldağ, bayramdan sonra da 19.00-24.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini söyledi.

Ne dediler…?

Kemal Aldağ (İşletmeci)

“Bayram dolayısıyla hizmete başladık ama halkımızın eğlenmesi için her zaman için açık olmaya karar verdik. Bayramdan sonra da 19.00-24.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Halkımızın talebi de oldukça yoğun daha da kalabalık olacağını düşünüyoruz. Elimizden geldiğince iyi hizmet vermeye çalışacağız, tüm halkımızı bekliyoruz.”

Gönül Aydın

“Bayram çok güzel geçiyor. Çocuklarımı gezdirmek ve eğlendirmek için Fuar Alanına geldik. Fuar Alanın olması bizler ve çocuklar için çok iyi oluyor. Umarım her zaman açık olur ve sık sık geliriz.”

Nehir Seringöz

“ Bayramı burada geçirmek benim ve kardeşlerim için unutulmaz oldu, çok eğlendik. Sanıyorum artık her zaman açık olacakmış bu, bizleri çok mutlu etti. Böylelikle burası her zaman açık olursa biz gençler için de çok güzel moral olur. Umarım sürekli olarak faaliyette olmaya devam eder.”

Serkan Ceryan

“Çocuklarımızı eğlendirmek içim bayram yerine geldik. Bu ülkede çok fazla alternatif yok. Çocuklarımızın da bizler gibi eski panayır geleneğini yaşayabilmesi için buraya geldik. Bu mutlu bayram gününde çocuklarımız da bizler de çok eğlendik.”

Orhan Koç

“Bayram çok güzel geçiyor, bayramı daha eğlenceli geçirmek için buraya geldim. Fuar Alanındaki oyuncakların her biri birbirinden eğlenceli… Fuar Alanı her zaman açık olursa daha çok ve düzenli olarak gelirim.”