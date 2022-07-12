Piyasa karışık

Ekonomik aktivitenin durgunlaşacağına yönelik endişeler, emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, makroekonomik verilerin "ekonomilerde resesyon baskısının henüz korkulduğu kadar güçlü olmadığına" işaret etmesiyle geçen hafta emtia piyasasında toparlanma eğilimi görüldü.

Resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle güvenli liman olarak görülen dolara yönelim artarken, bu durum haftalardır emtia fiyatlarında satış baskılarının sürmesine neden oluyor.

Ekonomik aktivitenin durgunlaşacağına yönelik endişeler, emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Diğer taraftan makroekonomik verilerin "ekonomilerde resesyon baskısının henüz korkulduğu kadar güçlü olmadığına" işaret etmesiyle geçen hafta emtia piyasasında toparlanma eğilimi görüldü.

Söz konusu gelişmelerle emtia piyasasında geçen hafta dalgalanmaların yoğun olduğu karışık bir seyir izlenmesine karşın önceki haftalardaki kadar yoğun bir satış baskısı görülmedi.

ABD'de, tarım dışı istihdam haziranda 372 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı, işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 3.6'da kaldı.

İş gücü piyasasının güçlü kalması "Fed'in para politikalarındaki 'şahin' duruşunu koruyacağına" işaret etse de enflasyonun kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, resesyon ihtimaline karşın piyasalarda olumlu fiyatlanmaya devam ediyor.

Tahvil piyasalarındaki satış eğilimine karşın enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi, 107,8 ile son 20 yılın zirvesine çıkmasının ardından haftayı yüzde 1,8 yükselişle 107'den tamamladı.

Altın, düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 3.8 değer kaybıyla 1.742 dolara indi. Altın, geçen hafta 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Geçen hafta 18.920 dolarla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gören gümüş de yüzde 2.8 azaldı.

Paladyum yüzde 11.2 ve platin yüzde 0.9 artış kaydetti. Arza yönelik endişelerle paladyum piyasasında yükselişler devam ediyor.

