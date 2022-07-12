Havadan müdahale edildi

Baf bölgesinde dün öğle saatlerinde iki büyük yangın çıktı.

Güney Kıbrıs'taki haber kaynaklarına göre, Baf’a bağlı “Kritou Terra” (Girittera) ve “Drushia” (Truşa) bölgelerinde meydana gelen yangın paniğe yol açtı.

“Drushia” bölgesindeki yangının söndürülmesi çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi’ne ait 4 uçak ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait bir de helikopter katıldı.

“Kritoy Terra” (Girittera) bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri katılırken hava unsurlarından da yardım istendiği belirtildi.

Bu arada Alithia gazetesi, önceki gün ikisi Güney Lefkoşa, biri ise Larnaka’da olmak üzere üç ayrı noktada yangın çıktığını, yangınların ev ve ormanlık arazilere yayılmadan söndürüldüğünü yazdı.

Haberde, “Çeri”, “Pano Pirgo” (Yukarı Pirgo) ve “Lagia” bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda yaklaşık 12 hektarlık alanın yandığı vurgulandı.

