Yaptırım yolu açıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili bir karar aldı. AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46’ncı maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti.

Türkiye’nin ihlal ettiği belirtilen madde, taraf ülkelerin taraf oldukları davada AİHM’in verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt etmesini öngörüyor. Bu karar ile birlikte Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının da önü açılmış oldu.

Mahkeme, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması için kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderecek. Komite, ilk toplantısıyla birlikte ihlale karşı nasıl bir siyasi karar alınması gerektiğini görüşmeye başlayacak.

Öte yandan mahkeme, Kavala’ya 7.500 euro mahkeme masrafının ödenmesine de 16’ya karşı 1 oyla karar verdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, bu karar ile birlikte Ankara’nın Avrupa Konseyi’nden uzaklaştırılmasının da gündemde olduğunu belirtti. Ajansa konuşan uzmanlar, Türkiye’nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nden uzaklaştırılmasının Türk vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından sağlanan haklara erişememesi anlamına geleceğini söyledi.

“Serbest bırakın” çağrısı

AİHM, 10 Aralık 2019'ta açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu. AİHM'nin bu kararına Ankara'nın yaptığı itiraz kabul edilmemişti.

AİHM'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın serbest bırakılmamış olması nedeniyle kararın yerine getirilmediği değerlendirmesi yapmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı"yla ilgili 46'ncı maddesinin verdiği yetki temelinde Ankara'nın bu madde ile ilgili yükümlüğünü yerine getirmemesini AİHM'ye taşıma kararı almıştı.



Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022, 09:40