Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan pazar yeri dün yağışlı havaya rağmen oldukça kalabalıktı. Bazı ürünlerin ucuz, bazılarının pahalı satıldığı pazar yerinde; ıspanak, pazı, marul, turp 3 bağı 10 liradan tezgaha kondu. Domates, limon ve patates 2 liradan alıcı beklerken, Kıbrıs Türk mutfağında sıkça kullanılan bezelyenin kilosu 25 liradan satışa sunuldu. Pazar yerinin dün en pahalı ürünü ise kilosu 38 TL ile mantar oldu.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Marul, pazı, ıspanak 10 lira (3 bağ)
Patates: 2 lira
Soğan: 3.50 TL
Domates: 2 lira
Portakal: 4 TL
Mandalina: 5 lira
Turp: 10 lira (3 Bağ)
Salatalık: 4 lira
Kabak: 4 lira
Sarımsak: 2.50 lira (Tanesi)
Havuç: 5 lira
Muz: 8 lira
Limon: 2 lira
Kapya biber: 8 lira
Nar: 6 lira
Kolokas: 4 lira
Mısır: 10 lira (4 tane)
Taze fasulye: 10 lira
Bezelye: 25 lira
Mantar: 38 lira
Bezelye 25 lira
Açık pazarda bazı ürünler ucuz, bazıları da yüksek fiyatlarla tezgâha kondu
Ömer KADİROĞLU
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