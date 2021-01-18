Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan pazar yeri dün yağışlı havaya rağmen oldukça kalabalıktı. Bazı ürünlerin ucuz, bazılarının pahalı satıldığı pazar yerinde; ıspanak, pazı, marul, turp 3 bağı 10 liradan tezgaha kondu. Domates, limon ve patates 2 liradan alıcı beklerken, Kıbrıs Türk mutfağında sıkça kullanılan bezelyenin kilosu 25 liradan satışa sunuldu. Pazar yerinin dün en pahalı ürünü ise kilosu 38 TL ile mantar oldu.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Marul, pazı, ıspanak 10 lira (3 bağ)

Patates: 2 lira

Soğan: 3.50 TL

Domates: 2 lira

Portakal: 4 TL

Mandalina: 5 lira

Turp: 10 lira (3 Bağ)

Salatalık: 4 lira

Kabak: 4 lira

Sarımsak: 2.50 lira (Tanesi)

Havuç: 5 lira

Muz: 8 lira

Limon: 2 lira

Kapya biber: 8 lira

Nar: 6 lira

Kolokas: 4 lira

Mısır: 10 lira (4 tane)

Taze fasulye: 10 lira

Bezelye: 25 lira

Mantar: 38 lira