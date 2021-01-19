Gerçek keyfi pekiştirdi

Üç çocuk annesi yıldız oyuncu Jessica Alba, salgın dönemindeki aile yaşantısından bahsetti. Alba, salgının ailesiyle birçok etkinliği daha çok yapmaya yönelttiğini ve gerçek keyfi pekiştirdiğini dile getirdi.

Jessica Alba, salgın döneminde kızları 13 yaşındaki Honor ve 9 yaşındaki Haven'in ev okulu derslerinde uslu durduklarından emin olmak için gizli kameralar kullandığını ifade etti.

The Ellen Show'da konuşan 39 yaşındaki Alba, "Odalarında gizli kameralar var, böylece bir şeyler mi karıştırıyorlar görebiliyorum. Odaklanıyorlar mı? Onları arayabilirim. Eğer kavga ederlerse (görüntüleri) geri sarabilirim ve gerçekten ilk kimin vurduğunu görebilirim" dedi.

Alba, derslerini evde alsalar bile çocuklarını, sabah rutinlerini okula gittikleri dönemdeki gibi korumaya teşvik ettiğini anlattı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Uyanıyor, kahvaltılarını yapıyor, duş alıyorlar. Okula gidiyor olsalardı yapacakları her şeyi yapıyorlar, bu da günü düzenlemelerine bayağı katkı sağlıyor."

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 11:07