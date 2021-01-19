Yoğun hazırlık var

Rum basını, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen gayrı resmi beşli konferans için hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü yazdı.

Alithia gazetesi, “Beşli Konferans İçin Tüm Senaryolar – Crans Montana’daki Gibi Bir Süreç İzlenecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Birleşmiş Milletlerin (BM), Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde yapılması öngörülen gayrı resmi beşli konferans konusundaki hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti.

Gazete, Lute’un taraflara telekonferans aracılığıyla sürekli temas halinde olduğunu ve Crans Montana’da gerçekleştirilen sürecin bir benzerinin gerçekleştirilmesinin planlandığını iddia etti.

Gayrı resmi konferansın, tarafların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yiyecekleri ortak akşam yemeğiyle başlayacağını, ikinci günde ise Guterres’in taraflarla ayrı ayrı temaslar gerçekleştireceğini öne süren gazete, konferansın üçüncü ve en önemli gününde ise Guterres’in, tarafların beş temsilcisiyle ortak toplantıda bir araya geleceğini yazdı.

Kıbrıs Rum tarafının ise konferansta her türlü ihtimale karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten gazete, Rum hükümetinin ayrıca, UNFICYP raporu için gerçekleştirilecek BM Güvenlik Konseyi toplantısı çerçevesinde, çözüm temelinin federasyon olduğuna ilişkin Güvenlik Konseyi kararlarının doğrulanması çabalarını da sürdürdüğünü aktardı.