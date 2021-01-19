Meclis’te ilginç atışma

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 12.15’te Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis’te dün Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname görüşüldü.

Gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri de bulunan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda aşı konusu ve Covid-19 tedbirleriyle ilgili hafta sonu yaşananlar konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu konfederasyonun egemen eşit devletler tarafından kurulduğunu belirtti, işin temelinin iki ayrı egemen eşit devlet olduğunu ortada tutarsızlık bulunmadığını söyledi.

Önceki konuşmalara cevap veren Ertuğruloğlu “Konfederasyondan bahsetmek eşit egemen devlet iddiasından vazgeçilmiş gibi algılanmamalı” dedi.

Federal çözüm ifadesinin sadece federasyon olarak yorumlanmaması gerektiğini anlatan Ertuğruloğlu, federal başlığın altında hem federasyon hem konfederasyon bulunduğunu anlattı.

Eğer taraflar arasında yeni bir ortaklık söz konusu olacaksa bunun olsa olsa konfederasyon olabileceğini söyleyen ve eğer kelimesine vurgu yapan Ertuğruloğlu, iki egemen eşit devlet temelinden hareket edilmesi gerektiğini vurguladı, AB’yi konfederasyona örnek gösterdi.

Ertuğruloğlu tek bir seçeneğe mahkum olmamak gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir toplumu muamelesi gördüğü müddetçe Rum’un çözüm istemesinin mümkün olmadığını anlatan Ertuğruloğlu, şu anki süreçte böyle bir çözüm isteği varmış gibi yapıp Kıbrıslı Türkleri masaya oturtarak zaman kaybettirdiğini ifade etti.

Erhürman: Taş devri esintileriyle…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden kürsüye çıkarak, Ertuğruloğlu’nu çok sevdiğini ancak “taş devri esintileriyle politik değerlendirmeler yapılmasından hicap duyduğunu” belirtti.

Seçilen bazı kelimeler üzerinden konuşularak, düşüncelerini ifade edenlere, egemenliği tanımama suçlaması yapılmasının da Milletvekili andına uymadığını söyleyen Erhürman, Egemenliğin sadece müzakere masasında söz konusu olmadığını, kendini yönetecek insanları seçerken de geçerli olduğunu dile getirdi.

Erhürman “Egemenlik sadece müzakerelerde söz konusu olan bir kavram değildir” dedi.

Erhürman “Bir devletin devlet olması için kendini yönetecek insanları kendi iradesiyle seçmesi gerekmez mi? O zaman neredeydiniz?” diye sordu.

Erhürman, Ertuğruloğlu’nun federasyonu savunmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Arıklı yerinden sordu

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da şu andan başlayarak bir 50 yıl daha Kıbrıslı Rumlarda bir tavır değişikliği olmayacağını bu durumda bir 50 yıl daha mı beklenmesi gerektiğini sordu.

Erhürman da “Hangi motivasyon sizi siyasi eşitlik temelinde bir federasyonu kabul etmemiş Kıbrıslı Rumların egemen eşitliğe dayalı bir konfederasyonu kabul edeceğini düşündürdü?” diye sordu.

Özersay: Toplum zarar görüyor

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da konuşmasında, hükümetin sağlıktaki krizi çözmediğini toplumun zarar gördüğünü iddia etti.

Aşı ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımların “aşılama programına uyulmadığı, keyfi bir uygulama yapıldığı” izlenimi yarattığını savunan Özersay, Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamalarda hazırlıklı olduklarını belirttiğini ancak görüntünün “öyle olmadığını” söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye aşı programını düzgün şekilde uygulaması çağrısında bulunan Özersay, halkın güvenini kazanmak için bunu yapmak gerektiğini kaydetti.

Başbakanın hayat pahalılığının dondurma kararı ile ortaya çıkacak 100 milyon TL’lik artı kaynağın reel sektöre destek için kullanılacağına ilişkin açıklamasını hatırlatan Özersay, bu uygulamanın, kısa süre önce maaşların ödenmesinde 100 milyon TL’lik açık olduğu yönündeki açıklamayla ilgisi olup olmadığını sordu.

Erhürman: Ağır yetki tecavüzü

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mart ayında başlayan pandeminin ilk yılının dolmak üzere olduğunu ve hükümetin büyük ortağının bu sürede hiç değişmediğine işaret ederek, yaşanan karmaşaya anlam veremediklerini belirtti.

Erhürman, komite ve Bakanlar Kurulu arasında dün yaşanan “keşmekeşin” taşların hala yerine oturmadığının göstergesi olduğunu iddia ederek, “Üst Komitenin sokağa çıkma kararı, kapatma kararı üretemeyeceği biliniyorsa komite nasıl böyle bir karar alabiliyor?” diye sordu.

Tufan Erhürman, komitenin öneri ve kararlarının beraber yazılması, Bakanlar Kurulu’nda kararların ret edilmesi ve revize edilmesi ile revizyon yapanın kararı üreten olmaması konularında yaşananları eleştirdi.

Hukuka aykırı davranıldığını ileri süren Erhürman, bir tek şahsın komite kararlarını revize edememesi gerektiğini söyledi. Erhürman, dün gece hukuka aykırı bir revizyon yapıldığını, hukuki açıdan bunun “ağır yetki tecavüzü” olduğunu savundu.

Komitenin varlığının tartışılır hale getirildiğini savunan Erhürman, hukuka ve komiteye olan güvenin sarsıldığını iddia etti.

Erhürman, pandemi döneminde ayakta kalmak için ciddi bir çaba içinde olup, ekstra hizmetler vermek durumunda kalan belediyelerin gelir ve giderlerinde düşüş yaşandığına işaret ederek, 70 milyon TL pandemi ödeneği ayrılmazsa belediyelerin maaşları ödemekte dahi güçlük çekeceklerini söyledi.

Unutulmasına izin vermeyecekleri erken seçim çağrısının iktidara yönlendirilmiş bir çağrı olduğunu söyleyen Erhürman, “Siz hükümetinize güvenmiyorsunuz, milletvekilleriniz de size güvenmiyor” dedi.

Vergiler ele alındı

Meclis Genel Kurulu toplantısında, Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname de ele alındı.

Kararname hakkındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi raporunun okunmasının ardından Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros söz aldı.

Toros, bu kararnamenin gerekçelerine bakıldığında pandemiye karşı mücadelede gerekli tedbirlerin sağlanması için kaynak oluşturmak ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Meclis Genel Kurulu’nda, Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname 22 ret, 26 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Angolemli: Anayasa çiğnendi

Konu hakkındaki görüşmeler sırasında TDP Milletvekili Hüseyin Angolemeli yaptığı konuşmada, vergi konusunun Meclis’in onayını gerektirdiğini bunun bütün dünyada böyle olduğunu, burada ise Anayasa’nın göz göre göre çiğnendiğini savundu.

Halka Emlak vergisini vermemesi için çağrı yapan Angolemli, vergilerin ödenmemesi halinde, bu konuda yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi.

“Getir yasayı, geçir Meclis’ten” diyen Angolemli, “Bir ülkede Anayasa göz göre göre çiğnenirse, o memlekette her şey olabilir” dedi.

Aşı konusunda da değinen Angolemli, hükümetin elinde bir liste olmadığını, bölge köyleri için muhtarlarla işbirliği içinde çalışılması önerisinde bulundu.

Bütçe maratonu Perşembe başlıyor

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri, 21 Ocak Perşembe günü başlıyor. Görüşmeler, 3 Şubat Çarşamba günü yasa tasarısının bütününün oylanması ile sona erecek.