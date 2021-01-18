113 bin liralık kaçak sigara

Suna ERDEN

Akdoğan eski Belediye Başkanı Adem Ademgil kaçakçılık yaparken Bayrak Tepe’de suçüstü yakalandı. Akıncılar’da sınırı ihlal edip, askeri yasak bölge içerisine giren zanlı Ademgil ile suç ortağı Kıbrıslı Rum Mattheou Mattheou, PCR testi yapılmak üzere karantinaya alındı. İki zanlı mahkemeye çıkarılmazken, gıyaplarında duruşma yapıldı.

Mahkemede zanlı Ademgil’in 113 bin 400 TL değerindeki sigara tütününü kaçak bir şekilde askeri yasak bölgeye götürüp, suç ortağı Mattheou’ya teslim ettiği esnada yakalandığı belirtildi.

Suçunu itiraf etti

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Adem Ademgil’in 16 Ocak 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında yönetimindeki MV 257 plakalı aracın arkasına yüklediği 113 bin 400 TL değerindeki 30 koli sigara tütünüyle Akıncılar bölgesinde askeri bölgeyi ihlal edip, Bayrak Tepe mevkiine girdiğini söyledi.

Polis, zanlı Mattheou Mattheou’nun ise Ademgil’in getirmiş olduğu sigara tütünlerini almak için Güney Kıbrıs’tan birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Bayrak Tepe’ye gizlice girdiğini ifade etti.

Polis, Mattheou’nun, Ademgil ile birlikte tütünleri araca yüklerken suçüstü tespit edildiğini ifade etti. Polis araçlarda bulunan sigara tütünlerinin emare olarak alındığını zanlı Ademgil’in tutuklanmasının ardından işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 10:57