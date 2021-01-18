143 sürücüye ceza kesildi

Polis ekipleri önceki gece Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik kontrolü yaptı. Gerçekleştirilen kontroller sonucu toplam 143 sürücü hakkında yasal işleme gidildi.

Polisin açıklamasına göre; üç ilçede gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve bahis evleri denetlendi. Güzelyurt’taki bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği açıklandı. Trafik polisi ise gerçekleştirdiği denetimler sonucu Gazimğusa’da kontrol ettiği 205 aracın 49’unun sürücüsünün suç işlediğini tespit ederek, yasal işleme giderken, 1 araç trafikten men edildi. Girne’de ise 240 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Güzelyurt’ta kontrol edilen 386 araçtan 33’ünün sürücüleri hakkında da yasal işlem yapıldı.