Bin 126 hane  sisteme bağlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy'de yürüttüğü kanalizasyon altyapı çalışmalarında önemli bir aşamanın tamamlandığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; bölgede toplam 18 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi inşa edilirken, bin 126 hane kanalizasyon sistemine bağlandı.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda asfaltlama çalışmaları da etaplar halinde sürdürülüyor. LTB, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla bölgedeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

