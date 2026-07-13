Doğru haberin adresi

Ömer KADİROĞLU

11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla görüşlerine başvurulan vatandaşlar, Diyalog Medya'yı güvenilir, tarafsız ve güncel habercilik anlayışı nedeniyle tercih ettiklerini ifade ederken, özellikle Reşat Akar'ın gündemi yorumladığı programı ilgiyle takip ettiklerini söyledi. Vatandaşlar, basının siyasi baskılardan uzak, özgür ve tarafsız bir şekilde görev yapmasının toplumun doğru bilgiye ulaşması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı.

Ne dediler…

Hüseyin Işısal

“Yerel basında en fazla takip ettiğim Diyalog Gazetesi ve tv2020’dir. Bunların dışında takip ettiğim fazla bir gazete ve TV yoktur. Reşat Akar’ın günlük verdiği bilgiler ve yorumlarını beğendiğim için izliyorum. Geçtiğimiz günlerde basınla alakalı Meclis’te bir yasa tasarısı geçirilmeye çalışıldı ve Reşat Akar buna ciddi şekilde karşı bir duruş sergiledi. Reşat Bey belli bir tepki koyduysa doğru bir tepki koymuştur. Basının hür ve demokratik olmasını tarafsız olmasını beklerim.”

Ömer Karakuş

“Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim Diyalog Medya’dır. tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın programlarını seviyorum. Reşat Akar doğru haberleri doğru bilgilerle gerçeği konuşarak bizlere aktarıyor o nedenle her gün izliyorum.”

Arif Olgun

“Yerel basında en fazla takip ettiğim gazete ve televizyon Diyalog’tur. Her yönüyle beğeniyorum. Gazetesine aboneyim. Diyalog TV’de Reşat Akar’ı severek takip ediyorum. Açık sözlü ve doğruları bizlere aktardığı için izliyoruz.”

İlker Aksal

“Yerel basında en fazla takip ettiğim Reşat Akar’dır. Reşat Akar’ın, doğruları bizlere aktarması hoşumuza gittiği için severek takip ediyoruz.”

Nevzat Özinanır

“Yerel basında en fazla takip ettiğim Diyalog TV’dir. Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programını beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan samimi ve doğru haberleri bize ulaştırmasıdır. Basının her zaman için özgür ve bağımsız olmasını temenni ediyorum.”

Mehmet Kadiri

“Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim medya kurumu Diyalog Medya’dır. Diyalog Medya objektif ve gerçek konuları bizlere aktarıyor. Bir de Yenidüzen Gazetesi’ni takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla takip ettiğim Reşat Akar’ın Gündem Özel programıdır. Reşat Bey içimizden geçenleri söylüyor ve bütün olumsuzlukları ortaya koyuyor. Kendi düşüncelerimi dinler gibi Reşat Beyi dinliyoruz. Basının özgür ve tarafsız olmasını temenni ediyorum.”

Osman Kondoz

“Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim gazete ve televizyon Diyalog Medya’dır. Diyalog Medya doğruları yazar ve eleştirdiği için ayrıca insanların geçim sorunlarına değinerek yetkililere çalışma çağrısı yaptığı için beğeniyorum ve takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Reşat Akar dobra dobra konuşan dürüst olan ve çekinmeden hükümetleri eleştirerek hatalarını söylemesi beni Gündem Özel programına bağlayan konulardır.”

Akın Kafa

“Yerel basında en fazla takip ettiğim Diyalog ve Genç TV’dir. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Bizim sorunlarımızı iyi biliyor ve sürekli halkın içerisindedir. Daha önce yaptıkları Halk Meclisi programını da çok beğeniyorduk. Diyalog; tarafsız ve herkesin sorunlarını dile getiren gazete ve televizyondur. Basının tarafsız olmalı ve doğruları aktarmalıdır.”

İsmail Bodurhan

“Yerel basını fırsat buldukça izliyorum. Diyalog TV’yi de takip ediyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programını hiç kaçırmıyorum. Dobra dobra konuşuyor, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yaşanan konuları bizlere aktarıyor. Basın emekçilerinin korkusuz ve tarafsız olması gerekiyor.”

Mustafa Uygun

“Yerel basında en fazla takip ettiğim gazete ve televizyon Diyalog ve Kanal Sim’dir. Diyalog TV’de özellikle akşamüzeri Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Eğer akşamüzeri yetişmezsem gece tekrarını izliyorum. Reşat Akar doğruları tarafsız bir şekilde bizlere aktarıyor o nedenle çok seviyoruz. Basının önünü kapatmaya çalışıyorlar ve basına sansür uygulanmaya çalışılıyor. Basın özgür olmalıdır ve bu yapılanlara karşıyız.”

Hüseyin Arkut

“Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim Diyalog TV ve Reşat Akar’dır. Reşat Akar’ı takip etmemin nedeni doğru haberleri tarafsız olarak bize aktarılmasıdır. Diğerlerine güvenmiyorum o nedenle sadece Reşat Akar ve Diyalog’u takip ediyorum.”

Selma Güdenoğlu

“Yerel basında sadece Diyalog TV ve Diyalog Gazetesi’ni takip ediyorum. Diyalog gerçekleri konuşup yazıyor o nedenle severek takip ediyoruz. Reşat Akar gerçek bilgileri tarafsız olarak bizlere aktarıyor o nedenle hiç kaçırmadan izliyorum.”

Hasan Tekel

“Yerel basında gazeteleri dijitalden takip ediyorum. Televizyonları da fırsat buldukça takip etmeye çalışıyorum. Diyalog TV’de Reşat Akar’ın programını da beğenerek takip ediyorum. Basın kavramı çok çok gelişti. Haber alma özgürlüğü bağlamında istediğim an istediğim ülkenin yaşam şartlarını ve durumlarını öğrenebileceğim bir ortam artık oluştu ve aralarından seçimler yaparak haberlere ulaşmaya çalışıyorum.”

Ali Velieceoğlu

“Kıbrıs basınında en fazla takip ettiğim gazete ve televizyon Diyalog Gazetesi ile tv2020’dir. Diyalog TV yeni adıyla tv2020’de en fazla Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan günlük bütün konuları işlemesi, ekonomiyi, piyasayı, üretimi, tüketimi ve halkın sorunlarını işlediği için severek takip ediyorum. Bizlerin sesi, sözü, kulağı, gözü olan tüm basın emekçilerinin basın günlerini kutluyorum.”

Metin Bilin

“Eskiden çok gazete okuyordum ancak şu anda çok üzücüdür ki gazete okuma alışkanlığı kayboldu. Yazılı basının yaşaması gerekiyor. Ben Diyalog TV izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ı izliyorum çünkü milletin sesi olup halkın söylemek istediğini dile getiriyor.”

Tülay Nalbantoğlu

“Yerel basında en fazla Diyalog Gazetesini okuyor Diyalog TV’yi takip ediyorum. Diyalog TV’de de Reşat Akar’ı izliyorum. Diyalog TV’ye beni bağlayan Reşat Akar’ın konuşmalarıdır. Reşat Akar toplumun sorunlarına eğilip gerçekleri söylüyor. Temennim gazetelerin okunmasının alışkanlık haline gelmesidir. Tüm basın emekçilerini kutlar, tarafsız yayınlara devam etmelerini diliyorum.”

Hürsoy Asova

“Ben burada kalmıyorum ancak buranın kanalları arasında en önde Diyalog TV geliyor. Diyalog TV’yi Reşat Akar’ın dürüst konuşması, tarafsız yayınlar yapması nedeniyle çok seviyoruz ve takip ediyoruz. Basın herkesin gözü, kulağıdır ve doğru haberleri tarafsız olarak yayınlanmalıdır.”

Ali İnce

“Yerel basında en fazla takip ettiğim televizyon Diyalog TV’dir. Diyalog TV’ye beni bağlayan Reşat Akar’dır. Reşat Akar’ın gündemdeki konuları bizlere doğru ve tarafsız bir şekilde aktarmasını beğendiğim için takip ediyorum.”

Salih Karahüseyin

“Yerel basında en fazla takip ettiğim Diyalog ve BRT’dir. Reşat Akar’ı severek izliyorum. Diyalog TV’yi izlememin nedeni günü gününe programlarını yapmaları ve doğru haberleri bizlere aktarmasıdır. Reşat Akar her şeyi ile memleket sorunlarını çözmek için gayret veriyor ancak dinleyen yoktur.”

Sonay Gazi

“Yerel basında gazete çok okumam ama televizyon evimin her odasında var ve arkadaşımdır. Ben BRT’yi çok izliyordum ancak bu ara biraz boşadım. Diyalog TV’yi takip ediyorum ve en fazla Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Bey dürüst ve doğruları aktardığı için ayrıca tarafsız olduğuna inandığım için severek izliyorum. Basına biraz sansür uygulanıyor ancak basın özgür olmalıdır.”