Bir tutuklu var

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 bin 73 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan toplam 480 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 59 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı.

Denetimlerde en fazla ihlal, 198 sürücüyle yasal hız sınırının üzerinde araç kullanılması nedeniyle tespit edildi. Ayrıca 17 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan, 15 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 2 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanmaktan, 66 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 9 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan ve 54 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Bunların yanı sıra, 114 sürücü de çeşitli diğer trafik suçlarından dolayı rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti.