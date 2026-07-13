Kilosu 30 lira

Hassan RAJWA

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bu hafta en ucuz ürün kilosu 30 lirayla karpuz oldu. Kavun 60 liradan satılırken, muz 85 liradan alıcı bekledi.

Pazarın en pahalı ürünü kilosu bin liradan satılan asma yaprağı olurken, nar ve çileğin kilosu 300 lira, kirazın kilosu ise 200 ile 350 lira arasında alıcı buldu.

Bamya 250-270 lira, üzüm ve erik 250 lira, nektarin, kayısı, bal armut, kivi, şeftali ve börülce ise 200 liradan satışa sunuldu.

Elma ve limonun kilosu 150 lira olurken, etlik kabak ile taze fasulye 130 lira, acı biber 120 lira, ananas, salatalık, patlıcan ve tatlı kapya biber ise 100 liradan satıldı.

Mango 80 lira, avokado 70 lira, domates ise 60 ile 65 lira arasında değişen fiyatlarla tezgâhlarda yer aldı. Kabak, pancar ve havuç 60 lira, soğan 55 lira, portakal, süt mısırı ve patates 50 lira, beyaz lahana ise 40 liradan satışa sunuldu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Nar: 300 TL

Çilek: 300 TL

Kiraz: 200–350 TL

Bamya: 250–270 TL

Üzüm: 250 TL

Erik: 250 TL

Nektarin: 200 TL

Kayısı: 200 TL

Bal armut: 200 TL

Kivi: 200 TL

Şeftali: 200 TL

Börülce: 200 TL

Elma: 150 TL

Limon: 150 TL

Etlik kabak: 130 TL

Taze fasulye: 130 TL

Acı biber: 120 TL

Ananas: 100 TL

Salatalık: 100 TL

Patlıcan: 100 TL

Tatlı kapya biber: 100 TL

Muz: 85 TL

Mango: 80 TL

Avokado: 70 TL

Kavun: 65 TL

Domates: 60–65 TL

Kabak: 60 TL

Pancar: 60 TL

Havuç: 60 TL

Soğan: 55 TL

Portakal: 50 TL

Süt mısırı: 50 TL

Patates: 50 TL

Beyaz lahana: 40 TL

Karpuz: 30 TL