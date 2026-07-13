Kilosu 30 lira

Hassan RAJWA
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bu hafta en ucuz ürün kilosu 30 lirayla karpuz oldu. Kavun 60 liradan satılırken, muz 85 liradan alıcı bekledi.
Pazarın en pahalı ürünü kilosu bin liradan satılan asma yaprağı olurken, nar ve çileğin kilosu 300 lira, kirazın kilosu ise 200 ile 350 lira arasında alıcı buldu.
Bamya 250-270 lira, üzüm ve erik 250 lira, nektarin, kayısı, bal armut, kivi, şeftali ve börülce ise 200 liradan satışa sunuldu.
Elma ve limonun kilosu 150 lira olurken, etlik kabak ile taze fasulye 130 lira, acı biber 120 lira, ananas, salatalık, patlıcan ve tatlı kapya biber ise 100 liradan satıldı.
Mango 80 lira, avokado 70 lira, domates ise 60 ile 65 lira arasında değişen fiyatlarla tezgâhlarda yer aldı. Kabak, pancar ve havuç 60 lira, soğan 55 lira, portakal, süt mısırı ve patates 50 lira, beyaz lahana ise 40 liradan satışa sunuldu.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Nar: 300 TL
Çilek: 300 TL
Kiraz: 200–350 TL
Bamya: 250–270 TL
Üzüm: 250 TL
Erik: 250 TL
Nektarin: 200 TL
Kayısı: 200 TL
Bal armut: 200 TL
Kivi: 200 TL
Şeftali: 200 TL
Börülce: 200 TL
Elma: 150 TL
Limon: 150 TL
Etlik kabak: 130 TL
Taze fasulye: 130 TL
Acı biber: 120 TL
Ananas: 100 TL
Salatalık: 100 TL
Patlıcan: 100 TL
Tatlı kapya biber: 100 TL
Muz: 85 TL
Mango: 80 TL
Avokado: 70 TL
Kavun: 65 TL
Domates: 60–65 TL
Kabak: 60 TL
Pancar: 60 TL
Havuç: 60 TL
Soğan: 55 TL
Portakal: 50 TL
Süt mısırı: 50 TL
Patates: 50 TL
Beyaz lahana: 40 TL
Karpuz: 30 TL