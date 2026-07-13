Kısa sürede söndürüldü

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Kurudere köyü yakınlarında bulunan ve “Borusan Ormanları” olarak bilinen koruluk alanda yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre; saat 11.20 sıralarında başlayan yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel ve bölge halkı müdahale etti.

Yangında yaklaşık 15 dönümlük arazi zarar görürken, alandaki çam, selvi, okaliptüs ve akasya ağaçları da yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

