Bol sıvı tüketin

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kemal Sanıvar, yaz aylarında egzersiz yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunarak, doğru koşullarda yapılan egzersizin hem performansın korunması hem de sağlığın güvence altına alınması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Yaz mevsiminin açık havada fiziksel aktivite yapmak için en uygun dönemlerden biri olduğunu ifade eden Sanıvar, yüksek sıcaklık ve nemin egzersiz sırasında vücudun fizyolojik yükünü önemli ölçüde artırdığını söyledi. Sıcak havalarda bilinçsiz şekilde yapılan egzersizlerin sıvı kaybı, sıcak bitkinliği, kas krampları ve daha ciddi durumlarda sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Sanıvar, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada egzersiz yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, egzersizlerin mümkün olduğunca sabah 06.00–09.00 saatleri arasında veya akşam

18.00’den sonra gerçekleştirilmesini önerdi.

Egzersiz sırasında yeterli sıvı tüketiminin hayati önem taşıdığını belirten Sanıvar, pamuklu veya teri dışarı atan teknik kumaşlardan üretilmiş, açık renkli ve bol kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Şapka ve güneş gözlüğü kullanımının da güneşin olumsuz etkilerini azaltacağını kaydetti.

Yüksek sıcaklık ve nemin kalp-damar sistemi üzerinde ek yük oluşturduğunu dile getiren Sanıvar, yaz aylarında antrenman şiddetinin kademeli olarak artırılması gerektiğini belirtti. Özellikle sıcak ortama yeni uyum sağlayan kişilerin ilk günlerde düşük yoğunluklu egzersiz yapmasının önemli olduğunu ifade eden Sanıvar, yaşa, sağlık durumuna ve fiziksel uygunluk düzeyine uygun programların tercih edilmesini tavsiye etti.

Isınma ve soğuma hareketlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini de vurgulayan Sanıvar, egzersiz öncesinde ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmasını, mevsim meyve ve sebzelerinin ise sıvı ve mineral desteği sağlaması nedeniyle tüketilmesini önerdi.

Egzersiz sırasında baş dönmesi, şiddetli halsizlik, bulantı, kusma, yoğun baş ağrısı, kas krampları, bilinç bulanıklığı veya aşırı çarpıntı gibi belirtilerin görülmesi halinde aktivitenin derhal sonlandırılması ve serin bir ortama geçilmesi gerektiğini belirten Sanıvar, risk grubundaki bireylerin egzersiz programlarını doktor ve egzersiz uzmanlarının önerileri doğrultusunda planlamalarının önem taşıdığını söyledi.

Sanıvar, sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersizin yanı sıra egzersizin doğru zaman, uygun yoğunluk ve güvenli koşullarda yapılmasının da en az egzersizin kendisi kadar önemli olduğunu vurguladı.

