Bir kişi aranıyor

Bin 200 dolar karşılığında sahte ikametgah belgesi ve kira sözleşmesi hazırlatarak, oturma izni işlemleri yapan M.K. (K-47) ile kızı R.K. (K-21) 7 ay sonra sonra tespit edilerek, tutuklandı. Zanlılar

Lefkoşa’da meydana gelen “resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada bin 200 dolar alarak, sahte belge hazırlayan şahsın arandığı açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis, M.K.’nin 29 Kasım 2026 tarihinde R.K.’ye oturma izni çıkarabilmek maksadıyla, bir şahsa bin 200 dolar para verip, sahte ikamet belgesiyle kira sözleşmesi hazırlattığını söyledi. Polis, hazırlanan sahte ikametgah belgesi ve kira sözleşmesinin daha sonra Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne verilerek tedavüle sürüldüğünü belirtti. Polis memuru, zanlıların bu sahte belgeleri kullanarak R.K. adına sahtekarlıkla oturma izni temin ettiklerini mahkemeye aktardı. Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, meseleyle bağlantılı olduğu düşünülen ve iş takipçisi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen bir şahsın daha arandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar bulunduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.



Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2026, 02:00